Meeting online sulla terza enciclica papale “Omnes Fratres” a cura del Rotary Club di Fasano

Il 4 ottobre scorso, Papa Francesco firmava, ad Assisi, la sua terza Enciclica, Omnes Fratres, pietra miliare nella dottrina sociale della Chiesa, aperta “al dialogo con tutte le persone di buona volontà”.

La Lettera sarà oggetto di autorevole analisi in un incontro organizzato dal Rotary Club di Fasano che, alla luce del messaggio papale, vuole interrogarsi anche sul significato dell’essere e dell’agire dei Rotariani.

Illustrissimo relatore, in collegamento dal Vaticano, S.E. Mons. Marcelo Sanchez Sorondo, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze sociali, luogo di incontro privilegiato tra universo culturale della Chiesa Cattolica e comunità scientifica.

L’appuntamento di grande rilievo culturale e religioso è fissato per venerdì 11 dicembre alle ore 20.00 su piattaforma ZOOM, ID riunione 7533154264, password 2120, con diretta sulle frequenze di Radio Diaconia, 94.4 per Fasano e 92.7 per le province di Bari, Brindisi e Taranto, diretta streaming sulle pagine Facebook di Radio Diaconia e Rotary Club Fasano.