L’importanza dell’educazione nella nostra società è il fulcro principale del concorso proposto.

In occasione dei 150 anni dalla nascita di Maria Montessori, ideatrice del metodo educativo che porta il suo nome, il Leo Club Fasano, presenta il Contest Letterario #educataMENTE, che vuole presentarsi come un contest innovativo, suggestivo e riflessivo.

Il concorso letterario, organizzato in collaborazione con il Mondadori Point di Fasano, avrà inizio il prossimo 1 dicembre 2020 per concludersi il 20 dicembre, con una premiazione tutta social che si svolgerà in diretta dal profilo Instagram del Leo Club.

Il tutto infatti sarà realizzato utilizzando la piattaforma social Instragram, che risponde perfettamente ai canoni di immediatezza e praticità utili in questo nostro momento storico.

La tematica, come si legge perfettamente nel regolamento, vede l’educazione al centro, ma declinata in tutte le sue forme ed espressioni, dall’educazione scolastica, ispirata dal Metodo Montessori appunto a quella familiare, passando per quella musicale o sportiva.

L’educazione, inoltre, è quella che permette la creazione anche della vita associativa stessa. E proprio citando le parole dell’educatrice Montessori “L’associarsi porta nuove forze; stimola le energie. La natura umana ha bisogno della vita sociale, tanto per il pensiero che per l’azione”.

Come si legge nel regolamento, la partecipazione al contest prevede la scelta di una citazione letteraria sull’educazione da condividere sul proprio profilo Instagram che sarà valutato da una giuria composta da: Mirka Sarcinella (Presidente del Leo Club Fasano), Laura De Mola (Titolare Mondadori Point Fasano) e Dino Cassone (Giornalista Fasanese).

Il concorso vedrà trionfare due vincitori, decretati secondo due criteri: il primo, in base al “social feedback”, cioè secondo il maggior numero di like ottenuti e il secondo in base all’aderenza ed espressione del tema scelto.

I vincitori, inoltre, avranno diritto alla scelta di un libro presso il Mondadori Point di Fasano, gratuitamente messo a disposizione dalla titolare De Mola.

La partecipazione al contest non ha né limite di età né limite di pubblicazione, per questo apriamo ed educhiamo la nostra mente!