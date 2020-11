Egnazia protagonista di “Apulia Momentum”, il docufilm musicale dei Calibro 35

Giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18:00 sarà trasmessa online la prima visione del cortometraggio "Apulia Momentum", un film tra il documentario e la video arte della regista Marica De Michele, che mostra dettagli inconsueti e paesaggi del territorio pugliese attraverso il racconto di viaggio del gruppo musicale Calibro 35, dal vivo e in studio nella strana estate del 2020.

È infatti un particolare momento quello in cui i Calibro 35 promuovono il loro nuovo album "Momentum" (che in inglese significa anche "slancio"): in un'estate sospesa fra timide aperture nell'emergenza sanitaria del Covid-19, la band milanese arriva in Puglia per due concerti, a Fasano (BR) in streaming fra gli Scavi archeologici di Egnazia, ed in valle d'Itria al Locus festival di Locorotondo (BA). Il tour prosegue poi nel cuore del Salento, con una sessione di registrazione nel Sudestudio a Guagnano (LE).

«La collaborazione con Bass Culture continua a produrre iniziative culturali di eccellente livello, in grado di raccontare e promuovere in modo autentico e originale la bellezza del nostro terriorio. – spiega il Consigliere Comunale Pier Francesco Palmariggi, delegato alla promozione internazionale del territorio e al coordinamento degli eventi estivi – L’atmosfera suggestiva del Parco Archeologico di Egnazia è il palcoscenico ideale: la caratura musicale dei Calibro 35 e la visione internazionale della regista Marica De Michele rappresentano un’altra occasione formidabile per raccontarla».

Le psichedeliche tessiture sonore dei Calibro 35 e la fisicità delle loro intense live session, diventano così l'occasione per la videomaker Marica De Michele (pugliese ma da anni residente e attiva artisticamente in Olanda) per riscoprire il territorio delle sue origini con uno sguardo stretto, ravvicinato, che si espande e si contrae in movimento con la musica.

La coinvolgente colonna sonora di questo viaggio sensoriale, si arricchisce inoltre della musica originale del gruppo pugliese Saint Voyage, prodotta appositamente per il film.

Musica che in “Apilian Momentum” si fonde spesso con i suoni naturali della terra, ma anche a voci, parole, risate, in altalena continua fra i mondi paralleli della musica e della materia.

Un viaggio psichedelico attraverso frammenti di ‘materia pugliese’, ricco di visioni poetiche, textures naturali, dettagli che diventano grandi scenari, terra, mare cielo e muretti a secco con le colline sullo sfondo.

APULIA MOMENTUM è stato progettato e prodotto da Bass Culture srl insieme ai Calibro 35, nell'ambito della Programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2020/2021, con il supporto della REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro.

Bass Culture presenta

APULIA MOMENTUM

Regia di Marica De Michele

Italia, 2020

Durata: 21 minuti

Musica di Calibro 35 e Saint Voyage

Prima visione in streaming, giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18:00, con prenotazione gratuita tramite l’app DICE.fm.

Successivamente il film resterà fruibile liberamente su Youtube e sui canali social dei Calibro 35 e di Bass Culture