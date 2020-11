Mercoledì 4 novembre, si è tenuta la premiazione per le due vincitrici del contest fotografico organizzato dal Leo Club, “Covid-19 in a shoot”, Vita Palmisano, per la “Miglior Tecnica Fotografica” e Arianna Colucci per il “Social Feedback”.

L’evento si è svolto, a causa delle restrizioni dovute al virus, mediante una diretta sul profilo Instagram del Club, aperta dal presidente del Leo Club Fasano “Mirka Sarcinella” e arricchita dall’intervento dei referenti Lions, Valerio Caparrotti e Madia Crovace, presidente in carica del Lions Club Fasano Host, per un approfondimento sulle tematiche delle malattie cardiovascolari.