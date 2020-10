Sono stati proclamati i vincitori della XXIII edizione del Premio Nazionale di Narrativa "Valerio Gentile".

A causa delle difficoltà legate all'attuale situazione di emergenza sanitaria per il Covid19, ci dispiace comunicare che la cerimonia di premiazione, che avrebbe dovuto tenersi in questo periodo come tutti gli anni, non avverrà. Ci auguriamo di poter tornare presto alla normalità, e di coinvolgere nuovamente gli autori ed i lettori nella prossima edizione nel 2021. Ai vincitori di entrambe le sezioni giungano i più sentiti complimenti da parte del Centro Studi Valerio Gentile e da Schena Editore.

SEZIONE ROMANZO

Primo Classificato - Trans-Sibérien di Denise ANTONIETTI

ha vinto la pubblicazione nella collana Pochepagine di Schena Editore - ISBN 9788868062590

Secondo Classificato - Una nuova vita di Aldo DE CAROLIS

Terzo Classificato - Le storie da treno di Lady Werdrie di Sabrina STOCCO

Premio Giovanissimi -La verità di Linda PASCAZIO

SEZIONE RACCONTO

ANNA CAPUCCINI - AURORA CRISTE

NICOLETTA DE LELLIS - ILARIA GRECO

ANASTASIA LAURELLI - ROSARIO MASSARI

LEONARDO MENEGOLA - PERLA PIEMONTESE

MARCO PIREDDA - ROBERTA SGRÒ

hanno vinto la pubblicazione nella Raccolta di Racconti TRE TOZZI DI PANE nella collana Meridiana di Schena Editore - ISBN 9788868062583

Un sentito ringraziamento ai giurati:

- per la SEZIONE ROMANZO: scrittore Cosimo Argentina, in rappresentanza del Centro Studi "Valerio Gentile", Paola Giannoccaro, in rappresentanza di Schena Editore, il prof. Achille Chillà, Vincenzo Lisciani Petrini e Giuliano Musoni, già vincitori del Premio “Valerio Gentile”;

- per la SEZIONE RACCONTO: gli studenti della scuola secondaria superiore di Fasano, coordinati dalla prof.ssa Mariella Muzzupappa.