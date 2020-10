Quest’anno l’appuntamento con l’Italia più bella si fa in 4! Per permettere a tutti di visitare in sicurezza 1.000 luoghi straordinari del nostro Paese, le Giornate FAI d’Autunno raddoppiano su due weekend: 17 e 18 e 24 e 25 ottobre. Un’occasione da non perdere per tornare a scoprire luoghi ancora poco conosciuti del nostro Paese e sostenere la missione del FAI.

Aperture per il primo weekend 17-18 ottobre:

- Chiostro dell'ospedale civile "Umberto I" a Fasano candidato tra "I Luoghi del Cuore" dalle 10.00 alle 13.00

- Chiesa di Santa Maria del Casale a Brindisi dalle 10.00 alle 13.00 per la giornata di sabato 17 e dalle 12.00 alle14.00 e dalle 15.00 alle 17.00 per la giornata di domenica 18.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Per garantire un’esperienza in massima sicurezza, sarà possibile partecipare con prenotazione obbligatoria da effettuare solo online a partire dal 06 ottobre, fino a esaurimento posti. Per fronteggiare l'emergenza covid le visite avverranno a gruppi di massimo 15 persone esclusivamente su prenotazione. (Prenota qui)

Per il secondo weekend 24-25 ottobre:

- Masseria Il Frantoio - Strada Statale 16 km 874, 72017 Ostuni BR dalle 10.00 alle13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

In occasione delle Giornate FAI è possibile prenotare il pranzo in Masseria.

