Presentata la XII edizione del Festival “Di scena a Fasano”

Nella cornice della Sala di Rappresentanza del Palazzo di Città ieri, giovedì 1 ottobre, è stata presentata la XII edizione del Festival internazionale di teatro internazionale “Di scena a Fasano”.

Il direttore artistico Mimmo Capozzi e Fausto Savoia, insieme all’assessore alla cultura Cinzia Caroli e il partner storico dell’evento il dottor Rotunno, hanno introdotto le novità che in quest’anno così particolare caratterizzeranno il festival.

Gli spettacoli che animeranno il Teatro Sociale quest’anno saranno solo sei e verranno portati in scena da compagnie provenienti da tutta Italia, diversamente rispetto agli scorsi anni il Festival però non sarà aperto e chiuso da spettacoli fuori concorso.

Il cartellone è così composto:

Domenica 25 ottobre ore 19.00 “Senza Hitler” di Edoardo Erba (compagnia Degli Evasi - Castelnuovo Magra SP)

di Edoardo Erba (compagnia Degli Evasi - Castelnuovo Magra SP) Domenica 1 novembre ore 19.00 “Libere clausure” di Marina Pizzi (compagnia teatrale “La Cricca” - Taranto)

di Marina Pizzi (compagnia teatrale “La Cricca” - Taranto) Sabato 7 novembre ore 21.00 “Signorina Julie” di August Strindberg (“Giardini dell’arte” - Firenze)

di August Strindberg (“Giardini dell’arte” - Firenze) Sabato 14 novembre ore 21.00 “Il medico per forza” di Moliére (G.A.D. “Città di Trento” - Trento)

di Moliére (G.A.D. “Città di Trento” - Trento) Sabato 28 novembre ore 21 “Mi chiamo Frankestin” tratto dal film ‘Frankenstein Junior’ di Mel Brooks (“PianoB Teatro” - Como)

tratto dal film ‘Frankenstein Junior’ di Mel Brooks (“PianoB Teatro” - Como) Sabato 5 dicembre ore 21.00 “Molto piacere” tratto dal film ‘Carnage’ di Roman Polanski (“Teatro Impiria” - Verona)

La cerimonia di premiazione, inoltre, avverrà in diretta Facebook dal Palazzo di Città, così da evitare ai membri delle compagnie di spostarsi nuovamente per raggiungere Fasano.

I premi assegnati saranno: premio miglior spettacolo; i premi miglior attore e miglior attrice; il premio della giuria tecnica (Mimmo Capozzi, Laura Sammataro, Teresa Cecere, Giovanni di Leonardo, Sante Schiavone); il Premio Fita (Federazione italiana teatro amatoriale); il Premio Gentile (assegnato da una giuria di giovani che parteciperanno agli spettacoli grazie ad alcuni abbonamenti messi a disposizione dalla famiglia Gentile); il Premio stampa (Marica Mastrangelo per “Osservatorio Oggi”; Michele Cavallo per “Piazza Ciaia”; Cristiano Mancini per “GoFasano”; Madia Lucia Colucci per “FasanoLive”; Angelica Sicilia per “Radio Diaconia” che si occuperà anche della rubrica video “Stampatello” in cui intervisterà le compagnie prima di ogni spettacolo).

I posti a teatro quest’anno saranno ridotti di un terzo e verranno rispettate tutte le normative vigenti in materia di prevenzione Covid-19.

Nonostante ciò il teatro non si ferma, vuol continuare a volare alto, così come raffigurato dal palloncino che colora la locandina dell’evento, e per questa ragione il costo degli abbonamenti è stato ulteriormente ridotto: in platea da 40 a 50€, in galleria 35€ e per gli studenti 25€.

Le prevendite sono aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la sede de G.A.T. “P. Mancini” a Palazzo Pezzolla in via Fogazzaro 3 a Fasano (3294609836).