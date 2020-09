Giornate Europee del Patrimonio 2020, il Museo Archeologico di Egnazia riapre al pubblico

Sabato 26 settembre, in coincidenza con le Giornate Europee del Patrimonio 2020, il Museo Archeologico di Egnazia sarà riaperto al pubblico.

Dopo 202 giorni di chiusura dall’8 marzo scorso, Egnazia riaprirà le porte del Museo, presentando un completo restyling degli spazi interni e dei servizi, nonché una esposizione rinnovata e ampliata. Alla visita del Parco archeologico, riaperto al pubblico già dal 2 giugno scorso, si aggiungerà, quindi, il nuovo percorso espositivo museale, parte di un intervento complesso e articolato finanziato con Fondi Strutturali Europei (PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020).

Alle ore 19.30 si terrà una breve presentazione relativa alla riapertura presso la Sala Conferenze del Museo.

A partire dalle ore 20.00, in occasione dell’apertura straordinaria serale al costo di 1 euro, il Museo organizzerà una serie di visite guidate per presentare al pubblico i nuovi spazi museali.

Informazioni per il pubblico

Fasce orarie di ingresso: visite guidate alle 20.00-20.30-21.00-21.30-22.00

Numero massimo di visitatori consentito (per fascia oraria): 25

Durata dell’evento: durata massima della visita guidata 45 minuti

Costo dell’evento ed eventuali costi aggiuntivi: costo speciale del biglietto d'ingresso per la serata GEP (€ 1,00) + eventuale prenotazione in prevendita 1,00 € (non obbligatoria ma consigliata)

Prenotazione: consigliata, non obbligatoria al seguente contatto: Nova apulia 0804829742 (tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30) prenotazioni on line: https://buy.novaapulia.it/ingresso-egnazia.html

Per informazioni sull’evento: Novapulia 0804829742 (tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30)

Misure anti-contagio previste: misurazione della temperatura all'ingresso, ingressi contingentati, distanziamento fisico, mascherina.

DOMENICA 27 SETTEMBRE : Apertura straordinaria della Tomba Labate (tomba a camera ipogea con pareti affrescate) con visite accompagnate

Informazioni per il pubblico

Fasce orarie di visita: ore 9.00-13-00; 15.00-19.00

Orario di apertura del Parco Archeologico: dalle ore 8.30 alle ore 18.00

Orario di apertura del Museo: dalle ore 8.30 alle ore 19.30

Ingressi per fasce orarie: ogni 30 minuti

Numero massimo di visitatori consentito (per fascia oraria): 25

Durata massima della visita del museo: 45 minuti

Costo: biglietto intero € 6,00, ridotto € 2,00) + eventuale prenotazione in prevendita (€ 1,00)

Prenotazione: consigliata, non obbligatoria, on line: https://buy.novaapulia.it/ingresso-egnazia.html

Info e contatti: Nova Apulia 0804829742 (tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30)

Misure anti-contagio previste: misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani all'ingresso, ingressi contingentati, distanziamento fisico, mascherina obbligatoria.

Si fa presente che:

l’ampiezza delle sale espositive consente che non si verifichino assembramenti e sia garantito il distanziamento sociale;

le sale saranno arieggiate ogni 45 minuti;

il museo è dotato di segnaletica adeguata che garantisce l’osservanza del percorso e impedisce sovrapposizioni tra pubblico in ingresso e pubblico in uscita;

nel museo sono presenti nuovi servizi igienici (per uomini, donne, disabili e family) unicamente destinati al pubblico dei visitatori.

Inoltre, il Museo di Egnazia organizza, in collaborazione con la Cooperativa Serapia:

SABATO26 SETTEMBRE

Ore 14.30-19.00 Traiana e-bike, in bici lungo la Via Traiana dal Parco Dune Costiere ad Egnazia

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Ore 15.00 La vera natura di Egnazia. Visita guidata al Museo e al Parco Archeologico di Egnazia fino al tramonto.

Info e prenotazioni: Coop. Serapiatel. 3286474719 www.cooperativaserapia.it