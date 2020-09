Mobilità lenta e filiera agroalimentare: i temi dei due appuntamenti targati GAL Valle D’Itria

Mobilità lenta e filiera agroalimentare. Qual è il punto di incontro di questi settori trainanti per l’economia della Valle d’Itria? Di questo e molto altro parleremo nei prossimi due incontri con la prof.ssa Anna Trono dell’Università del Salento, il prof. Vincenzo Fucilli dell’Università di Bari e il dott. Angelofabio Attolico di Puglia Promozione.

I due appuntamenti, che si terranno il 24 e 28 settembre rispettivamente a Fasano presso i Laboratori Urbani e a Locorotondo presso l’Auditorium “G. Boccardi” a partire dalle ore 17.30, saranno realizzati nel pieno rispetto delle normative del decreto ministeriale in materia di contrasto e contenimento del Covid-19.

«Gli operatori turistici e del settore agroalimentare sono invitati a partecipare perché proprio a loro è rivolta questa attività informativa svolta dal GAL nell’ambito di un progetto finanziato dalla Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - Sottomisura 1.2 del PSR Puglia 2014/2020», ha dichiarato il direttore del GAL Antonio Cardone.

«La narrazione di due sistemi economici che incontrandosi generano valore aggiunto per i produttori, per i fruitori del territorio e per l’economia locale. È questo simbolico “spazio di relazioni” fra gli attori economici coinvolti che vogliamo indagare per comprendere su cosa investire per crescere. E chiaramente quando crescono gli operatori, cresce il territorio» - ha dichiarato il Presidente Giannicola D’Amico -. Con questi due appuntamenti il progetto “La terra e i suoi frutti” vede la sua piena realizzazione nonostante i tanti ostacoli dell’anno in corso».