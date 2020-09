Ieri, venerdì 4 settembre, al CiaiaLab di Fasano si è tenuta la consegna delle borse di studio per i ragazzi diplomati che hanno portato avanti la preparazione ai test universitari, un’opportunità offerta da una collaborazione nata tra il nuovo Info Point Dante Alighieri, il Comune di Fasano nella persona dell’assessore Cinzia Caroli e del sindaco Francesco Zaccaria e il liceo “Da Vinci” di Fasano con la sua dirigente Maria Stella Carparelli e la professoressa Nicoletta De Caro.

Tutti i ragazzi che hanno portato avanti la preparazione in 5 moduli ai test di ingresso universitari hanno ricevuto una borsa di studio spendibile per l’acquisto di materiale scolastico presso la cartolibreria “Libri e cose”.

A presenziare l’evento il sindaco Francesco Zaccaria, il responsabile dell’Info Point Dante Alighieri Francesco Joseph Pagnelli e la docente Nicoletta De Caro.

Come ha ricordato l’ideatore dell’iniziativa Pagnelli ai ragazzi questa è stata una grande opportunità offerta loro e, come ogni occasione si presenterà in futuro nel loro percorso, sia essa di studio o lavorativa, “va sempre colta come un’opportunità, come un momento di crescita umana e personale.”

Ora che la parentesi luminosa e spensierata all’interno delle aule scolastiche si è conclusa inizia un percorso nuovo, nel quale saranno attori e registi. L’augurio è che sappiano scegliere sempre la prospettiva migliore, quella che permette loro di guardare verso la meta.