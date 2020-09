Corso gratuito di fotografia con Gianluca Palasciano

Ritorna il corso di fotografia con il fotografo professionista Gianluca Palasciano.

Un corso che già in passato ha riscosso successo vedendo la partecipazione di molti giovani che hanno potuto, così, dare una forma più professionale alla loro passione per la fotografia.

Il corso si svolgerà da ottobre a novembre per tre incontri a settimana, una vera e propria preparazione professionale in cui scoprire come utilizzare la macchina fotografica dalle basi alle tecniche più in voga.

Chi si iscrive entro il mese di settembre iscritti potrà usufruire di queste opportunità:

gli Under 30, che non studiano e che non lavorano, potranno richiedere un voucher rilasciato dalla Regione Puglia che gli permetterà di avere il 100% di gratuita del corso (compresa la certificazione).

Chi, invece, non rientra in questi requisti potrà richiedere un voucher che gli permetterà di risparmiare il 50% sul valore complessivo del corso (certificazione esclusa).

Per ottenere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0808761837 inviare un messaggio al 388497792 oppure inviare una mail a info@noneetpuglia.it