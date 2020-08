La 50ᵃ Edizione della Mostra Fasanese dell’Artigianato si è conclusa ieri con una cerimonia d’eccezione, che ha fatto da cornice ai molteplici appuntamenti portati avanti durante questa edizione dinamica e speciale.

La serata, infatti, è stata costellata di intermezzi musicali e teatrali, a cura di Luisa Pinto, Maria Teresa Maggi, Valerio Bianco, Carmen Pistoia, Maria Teresa Amato, Roberto Masi e il maestro liutaio Gino Laterrenia.

Un’occasione speciale quella del 50esimo compleanno della Mostra Fasanese dell’Artigianato a cui hanno partecipato anche il vicepresidente della provincia di Brindisi, Giuseppe Pace, il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia, Fabiano Amati, il Sindaco Francesco Zaccaria e l’Assessore alle Attività Produttive Luana Amati.

In questa serata che ha suggellato un evento unico dedicato al fatto a mano, alla creatività e alla maestria dei nostri artigiani, sono stati celebrati dall’Amministrazione gli ex sindaci di Fasano e le associazioni, le collaborazioni e gli espositori che hanno preso parte alla fiera fasanese.

La specialità di quest’anno è data dai 70 anni di storia, dalle 50 edizioni, dal periodo particolare dal quale veniamo fuori che ha messo a dura prova i nostri artigiani come ha ricordato nel suo discorso Alfonso Belfiore, presidente del neonato comitato “U Mestre”. Artigiani che sono cresciuti nel profumo delle botteghe e che continuano a sceglierlo ogni giorno nella speranza che, così come ha fatto l’Amministrazione credendo in questa associazione formata a gennaio, anche le istituzioni possano comprendere la fondamentale importanza delle piccole attività che hanno alle spalle anni di lavoro, dedizione e maestria. Quegli artigiani piccoli e silenziosi rispetto alle grandi industrie figlie della globalizzazione ma così grandi e irripetibili nella loro unicità.