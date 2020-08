Daniele Silvestri in concerto in Piazza Ciaia Copyright: Fasanolive

Daniele Silvestri in concerto in Piazza Ciaia Copyright: Fasanolive

Daniele Silvestri in concerto in Piazza Ciaia Copyright: Fasanolive

Daniele Silvestri in concerto in Piazza Ciaia Copyright: Fasanolive

Daniele Silvestri in concerto in Piazza Ciaia Copyright: Fasanolive

Daniele Silvestri in concerto in Piazza Ciaia Copyright: Fasanolive

Daniele Silvestri in concerto in Piazza Ciaia Copyright: Fasanolive

Daniele Silvestri in concerto in Piazza Ciaia Copyright: Fasanolive

Daniele Silvestri in concerto in Piazza Ciaia Copyright: Fasanolive

Daniele Silvestri in concerto in Piazza Ciaia Copyright: Fasanolive

Daniele Silvestri in concerto in Piazza Ciaia Copyright: Fasanolive

Daniele Silvestri in concerto in Piazza Ciaia Copyright: Fasanolive

Daniele Silvestri in concerto in Piazza Ciaia Copyright: Fasanolive

Daniele Silvestri in concerto in Piazza Ciaia Copyright: Fasanolive

Daniele Silvestri in concerto in Piazza Ciaia Copyright: Fasanolive

La cosa giusta.

Ecco cosa è successo ieri in Piazza Ciaia, ancora una volta vestita di luci e colori, casa che si trasforma in festa.

Il main event che ha chiuso il cartellone di “WOW Fasano!” si è riconfermato accogliente, organizzato e plastic free. Un appuntamento imperdibile con la musica, con l’estate. Finalmente.

Più di due ore ininterrotte di musica, parole, energia. Una matassa che si dipana davanti ai tuoi occhi, tra il buio e i colori, tra le note ed un “ma che caldo che fa!”.

Un gruppo di ragazzi che dopo trent’anni di musica e condivisione ancora non sono stanchi di divertirsi ed emozionare.

Ascoltare, catturare, conservare le parole di Daniele Silvestri è un viaggio.

Non è solo parole, non è solo musica, non è solo canzoni. È attualità e denuncia. Arte ed energia che si legano in un continuum inarrestabile facendoti scoprire che è possibile ballare anche stando seduti, che è sufficiente un concerto per risentire il sapore più autentico dell’estate, quella fatta di musica live e mani al cielo, anche se con qualche accorgimento in più.

“Finalmente” ha esclamato Silvestri conquistando il palco, finalmente di nuovo insieme, per poi salutare la platea ringraziando ciascuno “per quel pezzetto della vostra vita che ci avete regalato”.

Grazie a te, Daniele, per questa boccata d’aria che ci hai donato e grazie Fasano per non arrenderti anche quando sarebbe semplice farlo.