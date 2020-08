La Mostra dell’Artigianato presenta “Artigianato nell’era Covid-19: realtà e prospettive”

In occasione dei festeggiamenti della 50ª edizione della Mostra Fasanese dell’Artigianato, domani venerdì 21 agosto, alle ore 18:30, presso il Palazzo dei Congressi della Salva di Fasano, si terrà un incontro avente il tema “Artigianato nell’era Covid-19: realtà e prospettive”.

Introdurrà l’evento, moderato da Anna Schena (consulente d’impresa), il vicepresidente della Provincia di Brindisi, Giuseppe Pace.

Per i saluti istituzionali, è prevista la presenza del Presidente dell’associazione “U’Mèstre” Alfonso Belfiore, l’Assessore alle Attività produttive del Comune di Fasano Luana Amati, il Sindaco Francesco Zaccaria e il presidente della Provincia di Brindisi Riccardo Rossi.

Seguiranno gli interventi del Coordinatore Organismo Paritetico dell’artigianato Pugliese, Pietro Pugliese, che illustrerà il tema “Protocollo Covid e gli ammortizzatori sociali nel settore dell’artigianato”, il rappresentante del CNA - Confederazione Nazionale Artigianato Servizi Brindisi, Michele Carriero che disquisirà sull’argomento “Strumenti agevolati per combattere la crisi dell’artigianato. Gli interventi minori”, e l’architetto Antonello Carrieri che presenterà la sua relazione dal titolo “Dai distretti produttivi alle reti di impresa”.

In conclusione gli interventi del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Domenico Laforgia e del Presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia, Fabiano Amati.

«La Mostra Fasanese dell’Artigianato – ha spiegato l’Assessore alle Attività produttive del Comune di Fasano Luana Amati - non è solo spazio espositivo e storia ma anche centro di aggregazione per gli artieri e momento di approfondimento di temi per crescere, formarsi ed innovarsi trattando problematiche quanto mai attuali.

L’assessorato che mi onoro di guidare è vicino a tutte le attività produttive del nostro territorio. Il mondo artigiano che rappresenta un settore importante dell’economia cittadina è anch’esso in questo particolare momento messo a dura prova dalla crisi economica e sociale causata da questa pandemia. In tale contesto si inserisce il convegno che abbiamo pensato di svolgere nell’ambito della Mostra Fasanese dell’Artigianato.

Un dibattito fra illustri relatori funzionale a dare rassicurazioni ai nostri artigiani circa gli strumenti da utilizzare in questo delicato momento per meglio gestire la crisi.

Ed è per questo che rivolgo il mio invito alla cittadinanza a seguire numerosi l’incontro di venerdì prossimo».