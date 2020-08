Al faro di Torre Canne la presentazione del libro “La storia della Disco Music”

La suggestiva location del faro di Torre Canne, a Fasano, ospiterà il prossimo appuntamento del tour italiano in corso de “La storia della Disco Music”, il voluminoso e appassionato saggio scritto da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, pubblicato da Hoepli e giunto ora alla sua prima ristampa.

Martedì 18 agosto alle ore 20:00, negli spazi esterni della famosa torre ottagonale costruita nel 1927, i due autori ripercorreranno le principali tappe di un libro dedicato ad uno dei fenomeni più incisivi della storia sociale della musica, durato oltre un decennio e tuttora in voga nelle discothéque e collezioni discografiche di intere generazioni. Modera l'incontro Federico l'Olandese Volante.

L'evento, voluto e patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano, è realizzato in collaborazione con C.R.E.ST.A. - Centro Ricerche Etnografiche, Storiche, Antropologiche di Bari (responsabile scientifico dott. Michele Claudio Masciopinto) che ha organizzato proprio in questi giorni, proprio all'interno del faro, l'esposizione “Lights on the sea”: un percorso di ricerca inerente il rapporto tra l’uomo e il mare, con uno specifico interesse per la storia dei fari e dei loro guardiani. Si tratta di un progetto artistico supportato dal Comune di Fasano, in partnership con l’associazione “Al faro” di Torre Canne e con il patrocinio della History Digital Library di Brindisi e della Cattedra UNESCO dell’Università degli studi della Basilicata. Grazie all’impegno del Centro Ricerche, il faro di Torre Canne sarà anche presente nella rete internazionale di fari che celebreranno la loro storia e la loro cultura il prossimo 22-23 agosto. L’esposizione è promossa dall’Association of Lighthouse keepers (Regno Unito) e il faro di Torre Canne è attualmente il primo e unico faro italiano a partecipare a questo weekend internazionale con attività culturali attorno al faro.

L'ingresso alla serata e alla mostra è gratuito.

«Abbiamo deciso di incrementare gli incontri culturali al faro di Torre Canne - ha spiegato l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli - alla luce della bella risposta di pubblico che abbiamo ottenuto nei precedenti appuntamenti. Questa volta ospitiamo due esperti illustri che ci parleranno della storia della discomusic, che in qualche modo riguarda la storia del costume. Attraverso le parole degli autori Savastano e Bufalini ripercorreremo le principali tappe di uno dei fenomeni più incisivi della storia sociale della musica».