Si inaugura oggi la mostra “IlluminArte - i colori che ravvivano l’anima di chi li osserva”

Si inaugura oggi, mercoledì 12 agosto, nell’ambito della rassegna Serate al Faro, la Mostra personale dell’artista di Ceglie Messapica (BR), Pierluigi Urgesi, dal titolo “IlluminArte: i colori che ravvivano l’anima di chi li osserva”.

Il vernissage del pittore della Valle d’Itria, ormai da anni trasferito a Roma, si svolgerà al Faro di Torre Canne alle ore 19, quando l’artista iperrealista svelerà al pubblico le sue opere, costituite da dipinti ad olio su tela, tecnica che Urgesi sperimenta in varie forme sperimentali molto espressive.

«La mia scelta di Torre Canne, - ha dichiarato l’artista - per la quale ringrazio il Sindaco e l'assessore Caroli per l‘opportunità datami, è suggerita dal richiamo di un borgo marinaro così affascinante, magico e suggestivo, perfetto per valorizzare la mia mostra personale di opere. Lo scopo è di invitare il visitatore ad agire sul proprio inconscio per analizzare emotività e sensazioni. Non solo natura ma anche donne e animali sono i veri protagonisti della mia pittura, con dettagli originali e rappresentativi che richiamano gli elementi tipici della tradizione pugliese.»

«Un'eccezionale opportunità – ha esclamato l’assessore Cinzia Caroli - qui a Torre Canne! Ringrazio di vero cuore l'artista iperrealista Pierluigi Urgesi per aver accettato di esporre al Faro!

Il 12 agosto presenteremo i suoi lavori con una breve conferenza e resteranno in mostra sempre al Faro fino al 15 agosto! Sono estremamente soddisfatta degli eventi culturali organizzati qui a Torre Canne: l'obiettivo è rendere gli ambienti interni del Faro ed il piazzale esterno un luogo di interesse culturale, cittadini e turisti stanno apprezzando le attività realizzate sino ad ora, pertanto proseguiremo in questa ottica ed in cantiere ci sono altri due eventi fuori programma che renderemo noti di qui a poco. Intanto vi aspettiamo mercoledì 12 agosto alle 19.00 presso il nostro suggestivo faro!»