Tai Ji Quan, trekking e aperitivo al tramonto all’ArcheoLido Egnazia

Estate d’Oriente è il nome del progetto che unisce la riscoperta del territorio e dell’ambiente, con la conoscenza delle discipline marziali della Scuola Body Energy System del Maestro Stefano Stefanelli. La cooperativa Serapia ha voluto sostenere questo progetto in una location molto suggestiva: l’Archeolido Egnazia.

Giovedì 30 luglio, prima di immergerci in una lezione di Tai Ji Quan, condotta dall’istruttore Salvo Fistetto, verremo accolti da un aperitivo che ci racconterà le eccellenze agricole di Egnazia e quelle della perla della Valle d’Itria. Facendoci guidare dalla musicalità del mare, ci avventureremo nella storia di questo luogo che conserva le antiche vestigia della città antica messapica di Egnazia. Ormai il sole starà tramontando dietro le colline murgiane colorando il mare di rosa: sarà questo il momento migliore per vivere totalmente l’Estate d’Oriente.

Prenotazione obbligatoria on line. Alla mail della prenotazione deve far seguito la mail con indicazione del pagamento per conservare il diritto di prenotazione.

Avviso importante

Linee guida da seguire prima e durante l’escursione guidata in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 distanza interpersonale: Per l’attività di accompagnamento in percorsi naturalistici, la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri in analogia a quanto previsto per le attività sportive, conformi alle disposizioni nazionali.

Portare con sè la mascherina: È confermato l’utilizzo obbligatorio della mascherina nel caso in cui, spazi ristretti, anche all’aperto, dovessero renderne necessario l’uso per una distanza interpersonale inferiore ai 2 metri. Alle disposizioni d’obbligo di indossare le mascherine, non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni.

Altre misure anticontagio: lavarsi le mani con acqua e sapone o in alternativa con gel igienizzante ad inizio e fine attività e ogni volta possibile durante l’attività avendo con sé gel o spray igienizzante. Evitare lo scambio di materiali tra le persone durante lo svolgimento delle attività. A questo proposito è obbligatoria la prenotazione con pagamento anticipato con le seguenti modalità entro il giorno prima dell’evento:

bonifico bancario in favore di SERAPIA Soc. Coop. IBAN IT89C0860725802003000602322 BCC Locorotondo – filiale di Pezze di Greco con invio di distinta di pagamento a mezzo email all’indirizzo ordini@cooperativaserapia.it;

paypal al link paypal.me/serapia

Inoltre tutti i partecipanti, prima dell’inizio dell’attività e sotto la propria responsabilità, dovranno compilare un modulo di autocertificazione on line nel rispetto delle norme stabilite nell’Ordinanza n.237 della Regione Puglia. In caso di presenza di minorenni il modulo dovrà essere compilato dai genitori, il tutto nel rispetto delle leggi relative alla privacy. Il modulo è accessibile al seguente indirizzo web: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1_WY7A399pd224ppc0AhHQ5DEdz4K-JPnEXgzMFNajxnRPQ/viewform