Corso gratuito di Operatore del benessere per chi non ha conseguito l’obbligo scolastico!

La Dante Alighieri ottiene un nuovo importante risultato per il territorio: un corso gratuito di “Operatore del benessere - Estetica" per chi non ha ancora conseguito l’obbligo scolastico!

( POR PUGLIA FESR – F.S.E. 2014-2020: “Avviso OF/2019 Offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale” Percorso per OPERATORE DEL BENESSERE ind. ESTETICA A.D. n.1323 del 21/10/2019 pubblicato sul BURP n.125 del 31/10/2019 approvato con A.D. n.1132 del 23/06/2020, estremi graduatoria di approvazione pubblicati sul BURP n.96 del 02/07/2020 (Codice pratica 6R3MNP5) (Codice progetto OF19-BR-02)).

Il corso è pensato per le ragazze che abbiano meno di 18 anni, in possesso di licenza media inferiore e che intendano assolvere all’obbligo scolastico e conseguire una qualifica professionale di Operatore del Benessere (ind. Estetica), spendibile sul mercato del lavoro.

Il percorso professionale ha una durata di tre anni: il biennio ha valenza orientativa, con contenuti di base e trasversali, mentre il terzo anno è professionalizzante.

Alle materie scolastiche tradizionali, affidate all’insegnamento dei docenti dell’IISS “Leonardo Da Vinci” di Fasano, partner del progetto, si aggiungono attività laboratoriali legate alla figura professionale di Operatore del Benessere (ind. Estetica).

In questi tre anni quindi la formazione sarà fondata su compiti reali, in tal modo i giovani acquisiranno gli strumenti professionali per gestire al meglio l’ingresso nel mondo del lavoro.

Le iscrizioni sono aperte!

Per ricevere ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile recarsi al nuovo Info Point Dante Alighieri in corso Vittorio Emanuele 72 a Fasano, telefonare al numero 080.8761123 oppure scrivere all’indirizzo: info@dantealighieriformazione.it