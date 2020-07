L’UTL presenta il volume “Fasano in gonnella. Donne e Madonne” di Palmina Cannone

Interloquirà con l’autrice l’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Pari Opportunità, Cinzia Caroli. All’evento, patrocinato dal Comune, interverranno il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, il vicepresidente della Provincia di Brindisi Giuseppe Pace, e l’editore Zino Mastro. Coordinerà la giornalista Angelica Sicilia. La serata sarà allietata dai Maestri Gino Laterrenia (violoncello) e Giulio Matarrese (chitarra). La manifestazione sarà impreziosita dall’Inaugurazione della Mostra Fotografica “Savelletri… poesia di mare”, aperta fino al prossimo 31 luglio dalle ore 18,30 alle 21,00, a cura del socio-artista dell’UTL Martino Murat.

Il volume declina il tributo dell’autrice a donne che, dal Seicento a oggi, hanno cavalcato le vie impervie di un paese del Sud: Fasano di Brindisi. Le loro storie disegnano spaccati storico-antropologici, socio-culturali, devozionali e popolari della nostra terra. Nel 2011 Palmina Cannone aveva pubblicato “Fasano in doppiopetto. Istantanee di uomini senza tempo”, un bouquet di eccellenze maschili cittadine, coniugate al presente e al futuro. Frutto di una certosina ricerca in archivi storici pubblici e privati, questo nuovo lavoro è un’esplosione di femminilità in tutte le più innumerevoli sfaccettature. Un affresco, il più possibile reale, di un universo di cui si è scritto e parlato troppo poco. Un mondo sconosciuto alle nuove generazioni, che merita di riemergere dalla soffitta, in cui l’ha relegato l’odierna società tecnologica. Un microcosmo rosa, vivace e attivo, che non si è lasciato piegare né dalla durezza dei tempi, né da una cultura ancestrale che, per millenni, lo ha relegato in casa ad assolvere mille incombenze. Senza diritti! Solo doveri e sottomissione! Nel libro vengono tratteggiate donne di ieri e di oggi, animate da grandi ideali e perseveranza. Donne che si sono rifiutate di farsi rinchiudere in uno schema dai confini netti, bianchi o neri. Donne che hanno contribuito e contribuiscono, ogni giorno, a disegnare un mondo a colori. Colori in campo medico, scientifico, musicale, didattico, religioso, culturale, etico, della solidarietà, e del turismo. Le loro vicende personali, a volte incredibili, s’incastonano in racconti di effigi mariane o di santi. Rappresentano la storia del nostro paese e, nel contempo, quella pugliese, italiana, internazionale.

I vari personaggi femminili: Maria Acquaviva, Angela Pezzolla, Clara Robaud Marasco, Ida e Italia Olive, Teodora Bianco, Raffaella Conversano, Elena Cuoco, Elena Sansonetti Anglani, Anna Teresa Stella Goffredi, Elena Potenza, Lina Cofano, Le prime carmelitane del Monastero di San Giuseppe, Rosa Maria Serio, Teresa Palminota, Anna Zantonini, Caterina Minoia, Margherita Argese e Maria Zizzi, sono presentati secondo un percorso di affinità che li accomuna: professione, qualità, personalità, formazione, fede.

In Appendice emergono due figure semi-serie della fasanesità.

La copertina riproduce l’opera pittorica Donna del Sud di Maria Acquaviva. Un ricco apparato iconografico d’epoca arricchisce il libro, che presenta un’esposizione chiara, fluida e fresca.

La cittadinanza è invitata.