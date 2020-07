Nuova opportunità per i neo diplomati: il corso Fablab “Summer 3D”

L’I.I.S.S. Salvemini, in sinergia con il FabLab (laboratorio di fabbricazione digitale) di Fasano, ha dato vita ad una nuova opportunità pensata per i neo diplomati: la “Summer 3D”, un corso in cui i partecipanti impareranno a realizzare modellini con l’utilizzo della stampante 3D e dei robot grazie al makerspace.

L’IISS “Salvemini”, in collaborazione con il FabLab di Fasano, offrirà questa opportunità ai ragazzi diplomati di tutti gli indirizzi dell’istituto (I.T.E.T., I.P.S.I.A. e I.P.S.E.O.A.) per consentire loro di mettersi alla prova fattivamente mettendo a frutto le competenze acquisite nel corso del quinquennio e di approfondire diversi aspetti del mondo della robotica e della stampa 3D, specializzandosi in questo innovativo settore.

Il corso si terrà presso il FabLab del Ciaia Lab - Laboratorio Urbano di Fasano, dalla fine di luglio fino a settembre, periodo in cui i partecipanti saranno accompagnati e seguiti da tutor esperti del settore.

Al termine del percorso formativo i ragazzi otterranno un attestato di specializzazione sulla stampa 3D e il makerspace.

Le iscrizioni partiranno venerdì 10 luglio presso l’Info Point Dante Alighieri di Fasano (Corso Vittorio Emanuele 72).

Form iscrizione: https://forms.gle/BuBv2L61zDwjc7ak6