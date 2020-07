Il capocollo di Martina Franca protagonista della prima giornata della “Casa del Turismo”

La Puglia è casa per chi la abita ma anche per chi passa solo per un saluto; non vuole vestirsi da hotel, non sente l’esigenza di cambiare i suoi connotati. La Puglia è una masseria antica, candida, accogliente ed ospitale. Lo è con i suoi abitanti e con i suoi turisti.

Per questo il “Campus del Turismo Venti Venti”, progetto nato per dar valore alle tradizioni e ai sapori reali del nostro territorio, sentendo la necessità di far scoprire le radici più pure della nostra regione a chi sceglie di visitarla soprattutto nei mesi più caldi, ha ideato la “Casa Del Turismo”.

Formazione, conoscenza, cucina, tradizioni; il tutto in un luogo unico, un’antica masseria del XVI secolo nel cuore della Puglia, la Masseria Notarangelo, dove vivere un’esperienza conoscitiva autentica ed originale.

Le giornate, che prendono il nome di “IMPARA & GUSTA”, si susseguiranno nei mesi estivi e vedranno di volta in volta protagonisti prodotti tipici ed esclusivi delle nostre zone.

Il primo appuntamento è venerdì 10 luglio. Una prima giornata interamente dedicata al capocollo di Martina Franca.

Verrà realizzata una vera e propria classe alla scoperta delle caratteristiche peculiari di questo prodotto unico nel suo genere e nel suo sapore.

La giornata prevede:

- accoglienza e coffe break;

- corso sulle caratteristiche organolettiche del prodotto;

- dimostrazione con chef ed esperti;

- degustazione del capocollo in diversi piatti tipici.

Al termine sarà a disposizione dei partecipanti un corner shop per poter portare a casa il prodotto tipico realizzato dai F.lli Gentile.

È possibile prenotare il proprio posto per partecipare a questa esperienza conoscitiva contattando il 3275311526 o inviando una mail a info@campusdelturismo.it