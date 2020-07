Al via le attività presso l’Albergabici con il progetto teatrale in natura “Migrazioneteatro1.0”

MIGRAZIONETEATRO 1.0 è un progetto ideato e promosso da Onirica Teatro in collaborazione con la Coop. Serapia di Ostuni, in merito all’iintervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all'Industria Turistica e Culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti Coordinato da Teatro Pubblico Pugliese.

«L’iniziativa nasce dalla volontà di proporre attività teatrali esperienziali e spettacolo dal vivo, integrandole in processi creativi che coinvolgano comunità locali di “periferie geografiche” nelle quali non vi è una strutturata proposta culturale – dichiara Vito Latorre (curatore artistico dell’iniziativa) – Percorsi in ascolto dei luoghi naturali, delle loro evocazioni, racconti, suggestioni. Territori periferici distanti tra loro come la frazione di Fasano di Montalbano, legati da un fenomeno che, da sempre, li ha contraddistinti: la Migrazione. Migrazione di uccelli, di specie animali e di esseri umani che, da sempre, li ha resi luoghi di accoglienza, di scambio, di ricchezza: libri sfogliare e racconti da ascoltare, immergendosi nella bellezza naturale del paesaggio».

Per il mese di Luglio 2020 cinque eventi si svolgeranno nel Parco Regionale delle Dune Costiere, in collaborazione con la Cooperativa Serapia di Ostuni che, da sempre, lavora sul territorio per promuovere la bellezza della natura e la sostenibilità.

Tre appuntamenti saranno destinati a maggiorenni under 35 e altri due, alle famiglie, quale occasione di condivisione dell’esperienza fra genitori e figli.

Ogni appuntamento sarà caratterizzato da una attività di conoscenza e di attraversamento dei vari habitat del Parco e da un’attività teatrale esperienziale e di risveglio sensoriale: le guide della Cooperativa Serapia accompagneranno gli spettatori in un suggestivo percorso di ciclotrekking e la compagnia Onirica completerà la giornata con un laboratorio teatrale e di benessere fisico e corporeo, all’aperto, nella meravigliosa e suggestiva piana olivetata plurisecolare.

Gli eventi prevedono un numero contingentato di partecipanti nel rispetto delle Misure di prevenzione indicate dall’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n 259 DCPM dell’11 Giugno 2020.

Prenotazione obbligatoria on line su eventbrite.it

Per tutte le informazioni si possono seguire le pagine social di Onirica Teatro e di Cooperativa Serapia o contattare il 328 7160463.

GLI EVENTI:

MIGRAZIONETEATRO ALBERGABICI (per maggiorenni under 35)

Appuntamenti: Venerdì 10 Luglio, Venerdì 24 Luglio e Venerdì 31 Luglio

Orari: dalle ore 17.30 alle ore 21.00

Programma:

17.30 – Appuntamento all’Albergabici, ex casa cantoniera e centro Visite del Parco Dune Costiere: accoglienza

17.45 –visita guidata in bicicletta nel Parco Regionale delle Dune Costiere , nella campagna tra Ostuni e Fasano. lungo il tracciato dell’antica Via Traiana – strada romana che collegava Roma a Brindisi – tornando indietro nel tempo, sino alla preistoria, con la visita al Dolmen di Montalbano, mentre maestosi ulivi secolari ci guideranno fino alla Masseria Li Santuri. Qui scenderemo nel sottosuolo tufaceo per visitare un antico frantoio ipogeo, splendida testimonianza di un passato di lavoro legato all’oro di questa terra: l’olio di oliva.

La ciclo-escursione dura 1 ora e 30 minuti circa ed è curata dalla Coop.Serapia

19.15 -risveglio corporeo e sensoriale fra gli ulivi secolari: alla scoperta del benessere attraverso il suono ed il movimento a cura di Floriana Carella (Onirica Teatro)

20.30- esperienza teatrale: liberaMente in corpore sano (presso Albergabici,

a cura di Vito Latorre – Onirica Teatro)

Costo di partecipazione 10 euro (compreso di visita guidata)

* le biciclette potranno essere noleggiate su richiesta al costo di 10 euro cadauna.

MIGRAZIONETEATRO ALBERGABICI FAMILY (per famiglie, adulti &bambini)

Appuntamenti: Sabato 18 e Sabato 25 Luglio 2020

Oraridalle ore 18.00 alle ore 20.30

Programma:

18.00 – Appuntamento all’Albergabici, ex casa cantoniera e centro Visite del Parco Dune Costiere: accoglienza

18.15 –visita guidata a piedi nell’uliveto monumentale del Parco Regionale delle Dune Costiere, lungo i sentieri delle vie dell’Olio ed il tracciato dell’Antica Via Traiana, alla scoperta delle tradizioni e delle storie del luogo

La passeggiata dura circa 1 ora, è curata dalla Coop.Serapia e sarà orientata prevalentemente ai bambini

19.15 -esperienza teatrale genitori&figli: movimento, creatività, immaginazione attraverso il gioco teatrale a cura di Floriana Carella e Vito Latorre di Onirica Teatro

Costo di partecipazione: 5 euro dai 5 ai 10 anni; 10 euro dagli 11 anni in su