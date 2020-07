Fasano promuove la lettura: eletta “Città che legge”

Con l’obiettivo di riconoscere e promuovere il valore della lettura, poiché in grado di influenzare significativamente la qualità della vita individuale e collettiva, il “Centro per il libro e la lettura”, in collaborazione con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani ha deciso di selezionare le amministrazioni comunali della Valle D’Itria che si sono impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura.

Ad ottenere la qualifica è stata la città di Fasano e le vicine Martina Franca, Locorotondo (prima volta nella sua storia), Cisternino, Ostuni e Ceglie Messapica.