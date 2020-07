Aperte le iscrizioni al percorso gratuito di preparazione ai test universitari

Il nuovo Info Point Dante Alighieri, nato grazie alla sinergia con il comune di Fasano che ha messo a disposizione un antico locale situato nel centro della città, ha sviluppato una nuova iniziativa: la possibilità per i giovani della città di partecipare durante l’estate ad un percorso completamente gratuito di preparazione ai test universitari.

«Una nuova opportunità per i giovani che – dichiara l’assessore Cinzia Caroli - potranno seguire in loco dei corsi altamente qualificati e in forma assolutamente gratuita».

Il percorso verrà diviso nei 5 moduli principali: biologia, chimica, fisica, logica e matematica. Ogni giorno della settimana sarà dedicato a un modulo specifico. I ragazzi potranno partecipare anche solo alcuni dei moduli.

«Fondamentale – dichiara Francesco Pagnelli, responsabile dell’Info Point Dante Alighieri - è stato il supporto della dirigente del Liceo “Da Vinci” Maria Stella Carparelli e della professoressa Nicoletta De Caro responsabile per l’orientamento delle classi quarte e quinte con quali abbiamo contributo il contenuto didattico di questa proposta».

Inoltre, i ragazzi che rientrano nei requisiti di Neet avranno l’opportunità di ottenere una borsa di studio del valore di 150 euro spendibile per l’acquisto di materiale scolastico (libri scolastici, cancelleria, ecc.).

Le iscrizioni sono già aperte, il percorso avrà inizio entro la prima metà di luglio!

Per iscriversi al percorso bisognerà compilare il form online di preiscrizione o andare direttamente presso la sede dell’Info Point Dante Alighieri.