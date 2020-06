Orto sociale a Fasano: scambio generazionale sostenibile

L’Associazione di promozione sociale ALIA FASTIGIA di Fasano, in collaborazione con l’Organismo di Formazione Dante Alighieri di Fasano, ha realizzato un progetto denominato ORTO SOCIALE, nell’ambito dell’Avviso n.1/2018 – Puglia Capitale Sociale 2.0, Terzo Settore.

Il progetto gratuito, tenutosi al CiaiaLab – Laboratorio Urbano di Fasano, ha visto 18 giovani volontari in affiancamento a un gruppo di soggetti anziani per creare un orto in un’area del territorio di Fasano, nello specifico nella Masseria Notarangelo, antica struttura di interesse storico e antropico immersa nel verde.

Si è articolato in un percorso di formazionerivolto ai giovani volontari, basato sulla comunicazione, sulla psicologia degli anziani, sulla sicurezza sul lavoro, sul primo soccorso, sulla coltivazione di un orto.

Alla formazione è seguita la creazione vera e propria dell’orto in cui hanno cooperato giovani ed anziani, il tutto suggellato da una testimonianza fotografica e da una targa commemorativa.

Il progetto ha veicolato e promosso molteplici valori: incontro tra generazioni, intervento sociale attivo in contrasto alla marginalizzazione dei soggetti anziani ed all’eventuale smarrimento delle giovani generazioni sempre più ancorate a modelli virtuali lontani e spersonificati, scambio reciproco di saperi e conoscenze, riscoperta del territorio e dell’aspetto salutistico nel comportamento alimentare ed ambientale, sensibilizzazione verso best practices di volontariato e solidarietà, esempio ripetibile di coesione sociale per la salvaguardia e lo sviluppo territoriale e culturale.