Formazione e lavoro, oggi l’inaugurazione della nuova sede informativa per giovani e disoccupati

Viene inaugurata ufficialmente oggi la nuova sede informativa messa a disposizione dal Comune per i giovani e i disoccupati.

All’interno sarà possibile conoscere le opportunità di formazione e lavoro messe a disposizione da ANPAL, Ministero del Lavoro e Regione Puglia.

«Esprimo la mia grande soddisfazione per questo nuovo servizio che sarà attivato in città a breve - afferma il sindaco Francesco Zaccaria - i nostri ragazzi avranno l'opportunità di essere guidati e di fruire di informazioni utili e dettagliate per proiettarsi verso il futuro con maggiore consapevolezza».

L’Info Point sarà curato dalla Dante Alighieri e coinvolgerà tutte i partner che si occupano di politiche attive del lavoro, tra cui APL, Università e molti altri.

Oggi alle ore 17 ci sarà la conferenza stampa online di presentazione dal titolo “Nuove opportunità lavorative post Covid-19”, che sarà visibile sulla pagina social della Dante Alighieri Formazione, durante la quale si parlerà delle diverse opportunità per questa fase di ripresa.

«La parola chiave qui è "opportunità" - afferma l'assessore alla pubblica istruzione e pari opportunità Cinzia Caroli -, occorre contribuire tutti a creare dei percorsi di nuove ed interessanti opportunità per i nostri ragazzi, per coloro che al termine di un percorso di studi, si trovino nella condizione di dover fare delle scelte o magari perseguire un sogno: a volte quello che manca è proprio l'opportunità giusta al momento giusto. Inoltre gli esperti che si interfacceranno con la cittadinanza presso lo sportello dell'infopoint forniranno altresì supporto per un corretto orientamento professionale.

Ringrazio la "Dante Alighieri" per questa bella collaborazione che di certo aprirà a nuovi progetti in sinergia con l'amministrazione».

I relatori del convegno saranno: Leo Caroli, Presidente del Comitato SEPAC Task Force Regione Puglia; il sindaco della città di Fasano Francesco Zaccaria; il Direttore dell’organismo formativo accreditato Dante Alighieri, Giuseppe Pagnelli; Francesco Joseph Pagnelli, coordinatore “Agenzia per il Lavoro” di Fasano; l’assessore del Comune di Fasano con delega alla pubblica istruzione, Prof.ssa Cinzia Caroli e l’assessore del Comune di Fasano con delega al demanio, al patrimonio e allo sport, Avv. Giuseppe Galeota.

Moderatore dell’evento sarà Nicola Ingrosso.