La mostra fotografica dell’UTL dà il via agli eventi culturali pubblici a Fasano

L’Università del Tempo Libero di Fasano, che non si è mai fermata durante il Covid 19 utilizzando la didattica online, riparte con gli eventi pubblici proponendo alla cittadinanza la Mostra Fotografica “La Scamiciata… scatti d’autore”, patrocinata dal Comune, a cura del socio artista Martino Murat, che si terrà nel Chiostro dei Minori Osservanti, c.so Vittorio Emanuele, Fasano, dal 13 al 20 giugno 2020, dalle ore 18,30 alle 21,00.

Una location seicentesca di antico fascino. «Nel chiostro, intorno al muro e sotto la volta del corridoio – scrive lo storiografo conterraneo Giuseppe Sampietro – esistono dipinte molte scene della vita di San Francesco, desunte dal preziosissimo libro dei Fioretti».

La cerimonia d’inaugurazione avverrà sabato 13, alle ore 18,30, alla presenza del sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, dell’assessore alla Cultura Cinzia Caroli, del vicepresidente della Provincia di Brindisi Giuseppe Pace e della presidente dell’UTL Palmina Cannone.

Il tema proposto è quello del Corteo storico rievocativo della vittoria riportata dai Fasanesi sui Turchi il 2 giugno del lontano 1678. Una data importante nella millenaria storia della città. Una data che si erge altera nello scorrere del tempo a consacrare il coraggio, il valore dei Padri e soprattutto la fede granitica nella Protettrice Maria del Pozzo stende il suo manto a protezione del paese e i suoi abitanti sono salvi.

Nel Seicento non si contano le incursioni degli infedeli contro i paesi pugliesi, soprattutto dopo che Venezia abbandona l’isola di Candia. Le scorrerie sulla nostra costa sono tante dal momento che Fasano è terra dei Cavalieri di Malta. Nel 1670 il sindaco di Fasano, Giuseppe Brandi, è imprigionato e reso schiavo dai Turchi che hanno assediato il nostro paese. Fasano allora reagisce e si prepara alla difesa sotto la guida degli ufficiali del Balì. L’episodio del 2 giugno 1678 è riportato sulla lapide collocata, a futura memoria, sulle mura di Fasano. Poiché quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non ci saranno né il Corteo né la Festa dedicata ai Santi Patroni, la Madonna del Pozzo, San Giovanni Battista e Santo Stefano protomartire, le foto della mostra, scattate l’anno scorso, riproporranno momenti salienti della Scamiciata, per rivivere quelle emozioni forti legate al cuore della comunità autoctona e dei turisti.

«L’ingresso sarà libero, ma – sottolinea la presidente dell’UTL Palmina Cannone - per visitare la mostra occorrerà entrare pochi per volta, muniti di mascherina, mantenere la distanza sociale di un metro, e osservare tutte le altre norme igienico-sanitarie ministeriali. A vigilare e controllare che le regole vengano rispettate ci sarà l’associazione ANFI, nella persona del Presidente colonnello Domenico Mileti, dei consiglieri e dei soci.

Esprimo – seguita Palmina Cannone – la mia gratitudine all’ANFI, a nome mio personale, del direttivo e dei soci dell’UTL, per la preziosa e insostituibile collaborazione. In questo momento critico la sinergia tra i sodalizi è fondamentale e importante. Insieme si rende alla cittadinanza un servizio più efficiente per la salvaguardia della salute pubblica. Un grazie di cuore va all’Amministrazione di Fasano e, in particolare modo, all’assessore Cinzia Caroli, che tanto si è prodigata, al curatore e autore delle foto Martino Murat, al Laboratorio Urbano, ai consiglieri Bernardo Galizia, Giovanna Acquaviva, Angelo Girolamo, Lino Alfarano, alla socia Pasquina Calandrella, e ai mass media».

Speriamo che questo evento sia foriero di Rinascita.