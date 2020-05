Corsi serali gratuiti all’IISS “G. Salvemini” di Fasano

L’IISS “G. Salvemini” di Fasano offre Corsi Serali gratuiti per ottenere il Diploma di Tecnico dei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (IPSEOA: Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera) e il Diploma di Manutenzione e Assistenza Tecnica (IPSIA: Istituto Professionale Settore Industria e Artigianato).

Il percorso di studi dura tre anni e prevede orari flessibili e un piano di studi personalizzato.

È un’opportunità importante per continuare a formarti o per recuperare gli anni persi e ottenere il Diploma.

I corsi serali costituiscono oggi l’unica possibilità per molti lavoratori di costruire o consolidare la propria formazione professionale e realizzare i propri sogni.

Se hai il titolo di licenza media, se hai interrotto il tuo corso di studi o se vuoi conseguire un nuovo diploma, non aspettare ancora, manda una mail all’indirizzo del nostro Istituto bris00900c@istruzione.it e iscriviti.

Chi si può iscrivere?

adulti italiani e/o stranieri lavoratori che hanno assolto l'obbligo di istruzione ma sono privi di un diploma di scuola secondaria; studenti che hanno compiuto i 16 anni e, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, hanno abbandonato gli studi; adulti italiani lavoratori già in possesso di un titolo di studio che vogliono ampliare la loro formazione e conseguire un nuovo diploma

Quando si svolgono i corsi serali?

I corsi si svolgono di sera, dal lunedì al venerdì, con un orario ridotto rispetto al percorso diurno (con un minor numero di materie) e con una fascia oraria flessibile per andare incontro alle esigenze di lavoro degli studenti.

Quali sono i vantaggi di un corso serale?

Le competenze che hai già acquisito in studi precedenti ti saranno riconosciute come crediti da un’apposita commissione e ti permetteranno di abbreviare il percorso di studi o di essere esonerato dalla frequenza di alcune materie.

Inoltre, potrai svolgere il 20% delle attività di studio a distanza con l’uso di piattaforme digitali per una personalizzazione dell’apprendimento e per venire incontro ai tuoi impegni di lavoro.

La metodologia didattica utilizzata dai docenti è di tipo modulare (unità didattiche di apprendimento) e mira a promuovere le conoscenze professionali, collegando il vissuto personale dello studente con i contenuti delle discipline scolastiche.

Cosa potrai fare con il Diploma di Tecnico dei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera?

saprai utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera;

sarai capace di orientare il cliente, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione necessarie per offrirgli un servizio di qualità;

sarai in grado di promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze del settore;

saprai applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti;

potrai agire nel sistema di qualità relativo al settore enogastronomico e alberghiero;

sarai in grado di attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto;

sarai in grado di conoscere e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto ogni profilo;

saprai costruire menu accattivanti per i tuoi clienti;

sarai in grado di organizzare la produzione e la vendita dei prodotti.

Cosa potrai fare con il Diploma di Manutenzione e Assistenza Tecnica?

Saprai riconoscere l'evoluzione dei processi produttivi, le loro componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche;

sarai in grado di utilizzare le tecnologie specifiche del settore e di comprendere l’innovazione tecnologica e le sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche;

saprai applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;

riuscirai a intervenire, con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità;

sarai in grado di svolgere la tua attività operando in équipe;

saprai riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti;

Ti abbiamo convinto? E allora non lasciarti sfuggire questa opportunità e contattaci!!! Le iscrizioni sono aperte e ti aspettiamo, da solo o in compagnia di amici!!!

Ci puoi contattare dal lunedì al venerdì, alle ore 11.00 - 13.00 e il martedì anche ore 16.00 - 17.00 – tel. 0804422714 o 3384016900 email: bris00900c@istruzione.it