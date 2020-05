Serapia attiva due corsi on line su animazione ambientale e creazione itinerari turistici con GIS

La cooperativa Serapia si occupa di promozione e di valorizzazione del territorio pugliese con particolare riferimento alle aree protette Bosco delle Pianelle e Parco Dune Costiere. Nonostante siano ancora sospese le proprie attività di turismo sostenibile e naturalistico come da disposizioni nazionali e regionali, Serapia resta operativa attraverso varie iniziative on line. In particolare con l’impiego della piattaforma WeSchool, dal 18 maggio al 9 giugno 2020, dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni 1 – 2 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per complessivi 15 incontri e 30 ore, verrà attivatoun corso per animatore ambientale.

I temi che saranno discussi durante il corso saranno: biodiversità, storia, arte ed enogastronomia delle aree protette Parco Naturale delle Dune Costiere, Riserva Naturale Bosco delle Pianelle e Parco Regionale Terra delle Gravine, itinerari didattici, laboratori di animazione ambientale, comunicazione, gestione gruppi e problem solving.

Al link https://www.cooperativaserapia.it/prodotto/corso-base-on-line-animatore-ambientale/ sono disponibili tutte le informazioni e le modalità di iscrizione.

In un periodo successivo al corso, attualmente non programmato, ad un costo supplementare, con partecipazione facoltativa e indipendente dall’attestazione finale, seppure ad integrazione degli incontri on line, la Cooperativa Serapia si riserva di organizzare un calendario di escursioni guidate per esplorare in campo il Parco Naturale delle Dune Costiere, la Riserva Naturale Bosco delle Pianelle e il Parco Terra delle Gravine.

Sempre on line e sulla piattaforma WeSchool, dal 16 maggio al 6 giugno 2020, tutti i sabati, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per complessivi 4 incontri e 8 ore, partirà un altro corso, questa volta per la creazione di itinerari naturalistici attraverso GIS

I temi che saranno discussi durante il corso saranno: sistemi di riferimento Geografico e Proiezioni cartografiche, strumenti di acquisizione dati geografici GPS e LIDAR, strumenti di navigazione e misurazione in mappa, analisi dei dati spaziali su dati vettoriali, tipologie di mappe tematiche, metodologie di rappresentazione di fenomeni fisici, chimici, socio-economici in mappa, metodi e fonti principali per il reperimento di dati territoriali, georeferenziazione di una mappa cartacea in un sistema GIS, caricamento dati acquisiti in campo su una mappa GIS, modelli digitali del terreno, analisi Slope, layout di stampa Carta dei Sentieri del Bosco delle Pianelle realizzata durante il corso.

Termini e condizioni di partecipazione: iscrizioni entro le ore 20.00 di mercoledì 13 maggio 2020. Max 25 partecipanti.

Al link https://www.cooperativaserapia.it/prodotto/corso-base-gis-di-creazione-di-itinerari/sono disponibili tutte le informazioni e le modalità di iscrizione.