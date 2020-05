Sospensione attività didattica alla Bianco-Pascoli: il disappunto dell’assessore Cinzia Caroli

«Con riferimento alla decisione presa dalla Dirigente della scuola media Bianco Pascoli, comunico il mio totale stupore e direi disappunto rispetto a questa incredibile vicenda, nonché la ferma convinzione di arrivare (spero di concerto) ad una soluzione che ponga nuovamente al centro di tutti noi l'interesse esclusivo dei ragazzi che già si trovano a vivere una situazione molto difficile e ai quali viene purtroppo negata un'interazione (seppur a distanza) con i loro professori».

Queste le parole dell’assessore Cinzia Caroli in seguito alla decisione della dirigente di sospendere l’attività didattica.

«Più volte ho avuto modo di affermare che la scuola non è fatta solo di contenuti, ma di relazioni, di affetti, di pathos. Nella massima correttezza ho ritenuto doveroso sentire personalmente la Dirigente Scolastica che mi ha motivato la sua decisione facendo riferimento ad una lettera a firma del garante della privacy che poneva seri dubbi sulla sicurezza della piattaforma g-suite. Il garante partecipava la ministra Azzolina di questi dubbi, la quale (va precisato) ad oggi non si è espressa in tal senso, anzi (sempre ad oggi) continua a scrivere e ad affermare con forza di portare avanti la didattica a distanza (che sia interattiva, motivo per il quale non può essere affidata al solo registro elettronico) a tutela del diritto allo studio dei ragazzi.

La dirigente Conserva ha aggiornato un collegio dei docenti a lunedì p.v.e mi auguro che per quella data si arrivi ad una soluzione, considerando che la scuola volge al termine e che tanti ragazzi dovranno sostenere l'esame di terza media.Ho chiesto alla Dirigente e ho anche mandato una mail a scuola, di essere subito aggiornata sull'esito del collegio (pur rammaricata rispetto al fatto che in questi giorni i ragazzi non stanno avendo la possibilità di interagire con i loro docenti).

La dirigente Conserva ad onor del vero si diceva altresì perplessa rispetto al fatto che gli altri Dirigenti in città hanno deciso deliberatamente di continuare con la piattaforma g-suite a portare avanti la DAD. A tal proposito e approfittando di questa affermazione io al contrario vorrei dire che ringrazio tutti i Dirigenti Scolastici i quali con coraggio, abnegazione e grande assunzione di responsabilità, stanno facendo e fanno i salti mortali insieme ai docenti, per garantire ai ragazzi un contatto interattivo con la classe, seppur a distanza.

Mi auguro che la questione possa risolversi a stretto giro e faccio anche leva sulla professionalità e l'abnegazione del corpo docente della Bianco Pascoli che oltre ad istruire i ragazzi, hanno a cuore la formazione globale degli stessi, amandoli profondamente ed incondizionatamente uno per uno.

Spero che lunedì in collegio docenti si arrivi alla ratifica dell'uso della piattaforma interattiva e che questa sia stata una parentesi, una sorta di pausa forzata per approfondire, riflettere e prendere la giusta decisione al fine di proseguire e concludere l'anno scolastico serenamente e dignitosamente».