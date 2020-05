L’artista fasanese Oronzo Liuzzi all'evento Dylan Thomas Day a Torino

L’artista fasanese Oronzo Liuzzi è presente con una visual poetry all’evento on line Dylan Thomas Day che si terrà al Circolo degli Artisti di Torino dal 14 maggio 2020. Ha il Patrocinio della Città Metropolitana di Torino, ed è nella lista degli eventi on line del sito ufficiale inglese.

Per il 6° anno consecutivo dalla ideazione del DYLAN THOMAS DAY (14 maggio), movimento culturale che celebra il visionario poeta gallese, Torino lo vuole ricordare con un evento che rientra nel circuito delle celebrazioni internazionali, coinvolgendo a largo spettro il panorama artistico torinese.

Sguardi e voci per Dylan Thomas è il titolo del progetto per l’anno 2020 che vede coinvolti per la prima volta pittori, poeti, scrittori che afferiscono al Circolo degli Artisti, di Torino.

Dylan Thomas (1914-1953) sfiora i movimenti letterari del Novecento: surrealismo, simbolismo, modernismo, senza però essere catalogabile in uno di questi. Noto per il suo modo di scrivere ermetico in cui morte, natura e amore si mescolano in un gioco di analogie e associazioni apertamente visionarie, Dylan Thomas crea una poesia capace di trascendere la realtà, facendo emergere la rappresentazione senza filtri dell’inconscio, attraverso una sintesi musicale compiuta nella lingua.

Italo Calvino vede nelle sue labirintiche associazioni il passo immediatamente precedente la pittura informale.

Difficile, se non impossibile, una traduzione capace di rendere fedelmente la sua poesia, poesia che – è bene ricordarlo – risultava oscura ai suoi stessi figli (Aeronwy e Colm) e che oscura è stata definita dai critici letterari.

Per questo motivo è stata compiuta una scelta di versi dalla raccolta delle sue poesie, idonei ad essere tradotti in immagini, con l’augurio da parte dei curatori che possano davvero essere fonte di ispirazione per i pittori del circolo degli Artisti di Torino. Parallelamente si è chiesto ad alcuni poeti e scrittori di esprimersi con un personale canto libero e audace per ricordare l'ultimo dei poeti più trasgressivi che creò con le sue parole nuovi coraggiosi varchi mentali, visioni ardite e provocatorie. La mostra celebrativa del Dylan Thomas Day, in un primo tempo prevista per il 14 di maggio al Circolo degli Artisti di Torino con un'esposizione dei quadri e delle poesie creati per l'occasione, è stata modificata in un evento on line.