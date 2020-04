“MIXER”, didattica a distanza all’ITET “G. Salvemini” di Fasano

«L’allontanamento forzato dai banchi di scuola, dalle aule e dai laboratori, ci ha reso soprattutto orfani del chiasso e della vivacità della presenza fisica dei nostri ragazzi. Ci ha fatto sentire smarriti e diseducati dall’assenza di una routine che a volte pesa, ma che rende le nostre vite ricche di senso».

Queste le parole dei docenti dell’ITET Salvemini.

«Tutti ci siamo chiesti quale sarebbe stato il cammino da intraprendere, quale la strada da continuare a percorrere per loro, con loro, per noi tutti. Le risposte non sono mancate e sono state immediate, vivaci, ricche di entusiasmo e della voglia di esserci, sempre e comunque.

I grandi testimoni della didattica a distanza, i ragazzi, protagonisti assoluti del nostro lavoro, hanno continuato a partecipare con orgoglio, coinvolgimento, entusiasmo, creatività e dedizione all’attività scolastica, rendendoci fieri e orgogliosi di loro e del loro lavoro.

Ecco un video repository (vedi qui) delle mille espressioni della loro creatività, fucina di volti e linguaggi che fanno scuola in presenza e a distanza. Un mixer ipertecnologico di emozioni che passano per qualche secondo e raccontano la storia di un modo nuovo e diverso, strano e stimolante, entusiasmante e difficile di fare scuola, in un momento di grande fragilità e insicurezza.

Ai nostri ragazzi, il nostro grazie».