"Un libro per amico", prestito di libri dalla biblioteca direttamente a domicilio

L'assessorato alla pubblica istruzione e alla cultura del Comune di Fasano lancia l'iniziativa "Un libro per amico", prevedendo il prestito di libri dalla biblioteca direttamente a domicilio. In questi giorni in cui tutti noi e specialmente i più piccoli siamo costretti a trascorrere tanto tempo in casa, libri, storie, racconti non sono mai abbastanza.

«Nella nostra biblioteca c’è una buona disponibilità di titoli per i più piccoli, la sezione infanzia è stata curata negli ultimi due anni con un occhio particolare al livello prescolastico, sono stati acquistati libri pop up e storie divertenti e molto avvincenti distinti x macro-argomenti - afferma l'assessore Caroli -. L'idea quindi è quella di favorire il prestito a domicilio.

Chiunque vorrà, potrà prenotare la sua storia preferita scrivendo la sua richiesta all'indirizzo mail staffsindaco@comune.fasano.br.ito inviando un messaggio WhatsApp al numero 333 2761460 ogni martedì e mercoledì.

Il giovedì saranno prelevati i testi richiesti dagli scaffali e consegnati al domicilio del bambino o dell'adulto che ne faccia richiesta.

Si potranno anche richiedere romanzi o saggi e nelle prossime ore pubblicheremo sul sito ufficiale del Comune i titoli acquistati di recente, le novità librarie, in modo da dettagliare al meglio la nostra offerta.

Pertanto spero che numerose famiglie possano approfittare di questa iniziativa per far arrivare direttamente a casa e senza alcun costo i libri nella cui narrazione si desidera immergersi impiegando in maniera costruttiva questo tempo».

Nella mail occorrerà specificare massimo due richieste, il proprio domicilio e un recapito telefonico, i cittadini saranno contattati per una conferma.

I bambini potranno scegliere per argomento:

- Classici (compresa la collana "I classicini")

- Geronimo Stilton

- Piccoli brividi

- Storie di animali

- Storie sulla natura ed il rispetto dell’ambiente

-Storie provenienti da altre culture

«In ogni libro c'è un regalo, dietro ogni parola c'è un insegnamento inaspettato e arricchente - dichiara il Sindaco Francesco Zaccaria -. In questi giorni cosi complicati abbiamo pensato che la lettura possa essere il regalo più bello per i nostri ragazzi. Molti di noi legano alla lettura di un libro un momento specifico della propria adolescenza, speriamo che questo tempo così complicato possa essere ricordato anche per emozioni positive, che possono essere suscitate anche dalla lettura di un bel libro».

Aspettiamo le vostre richieste da tutto il territorio, la consegna avverrà ogni giovedì pomeriggio e per questo si ringrazia il Coordinamento delle associazioni nella persona della Presidente Mariateresa Maggi che ringraziamo per la consueta disponibilità.