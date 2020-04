Riapre oggi la libreria Mondadori di Fasano: disponibile la consegna a domicilio

In seguito alle disposizioni dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha prorogato le restrizioni anti-Covid19 fino al 3 maggio prossimo, riapriranno da oggi tutte le librerie più ulteriori attività commerciali come quelle dedicate ai servizi per bambini e neonati.

Per tale motivo si comunica che anche il Mondadori Point di Fasano riaprirà al pubblico e osserverà i seguenti orari: 9.00 - 13.00 / 16.30 - 19.00. Oltre all'apertura al pubblico, verrà riattivato il servizio di consegna a domicilio al fine di andare incontro alle richieste di tutti i clienti. Pertanto, tramite i canali social ufficiali Facebook ed Istangram, o chiamando al numero fisso 080 567 2761 negli orari di apertura dello store, sarà possibile effettuare ordini con richiesta di consegna a casa. Il pagamento avverrà in contante all'atto della consegna con rilascio di scontrino fiscale.

«Sono felice di annunciare la riapertura di questo importante servizio per tutta la comunità fasanese - annuncia Laura De Mola - e al tempo stesso, per andare incontro alle necessità ed evitare uscite di casa non strettamente necessarie, abbiamo riattivato la consegna a domicilio. Tuttavia il punto vendita resterà aperto e saranno rispettate tutte le norme già previste per le attività commerciali di generi di prima necessità. Si farà ingresso in modo da consentire il rispetto del distanziamento sociale, il nostro personale sarà dotato di mascherine e gli ambienti saranno sanificati quotidianamente. Questa mattina - martedì 14 aprile - provvederemo ad una approfondita sanificazione di tutti gli spazi e le superfici del nostro store, in modo da essere pronti per la riapertura già nel pomeriggio. Mi scuso sin da ora - precisa la titolare del punto vendita - se non riusciremo a soddisfare tutte le richieste. Appare chiaro, infatti, di come ci sarà bisogno di tempo per riallineare tutti i punti vendita del territorio nazionale al catalogo offerto da Mondadori. Questo avverrà con i dovuti tempi ed in base alle consegne che l'azienda centrale riuscirà a smistare. L'invito ai fasanesi resta sempre lo stesso: il rispetto delle regole. Più ne saremo capaci, prima ne usciremo.»