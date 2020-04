Il tradizionale “Canto all’uovo” in diretta sulla pagina Facebook e su Radio Diaconia InBlu

Dalle 23.00, il gruppo folk ‘U Panarijdde animerà la notte tra il Sabato Santo e la Pasqua.



Che sia culinaria o popolare, la tradizione va rispettata. Così, in questa festività che ci vede in casa, lontani da amici e parenti e senza i riti che hanno sempre unito la comunità fasanese nell’attesa della Resurrezione di Cristo, le tradizioni sbarcano su Internet. Perché se non possiamo riunirci per far risuonare il “Canto all’uovo” tra le vie della città, bussare alle porte e fare incetta di uova, non possiamo neppure mancare all'appuntamento. Per questo, il format “A casa con” di Radio Diaconia InBlu ospiterà questa sera (sabato 11 aprile), a partire dalle 23.00, il “Canto all’uovo” in diretta, sia su Facebook che sulle frequenze radio.



Protagonisti dello speciale appuntamento saranno i componenti del gruppo folk ‘U Panarijdde: dalle loro case, da Fasano e Pezze di Greco, Vito Fanizza, Giuseppe Ancona, Clea Alfarano, Serena, Donatello e Bernadette Ancona regaleranno un’esibizione live e una chiacchierata sul significato di questa tradizione che accompagna la notte di Fasano tra il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua.



Nell’intonare i versi in vernacolo a suon di chitarre, fisarmoniche e tamburelli, si rafforza il senso di comunità e la coesione sociale. L’obiettivo allora è portare avanti la memoria popolare, sentirsi vicini e scambiarsi gli auguri di Pasqua sfruttando le opportunità del web.