L'Associazione Dante Alighieri avvia la Formazione a Distanza

In questo periodo la situazione straordinaria che stiamo vivendo ci impone di restare a casa. Questo, però, non significa fermarsi. Si può scegliere di investire questo tempo apparentemente fermo per la propria crescita personale.

Per questo anche l’Associazione Dante Alighieri, capofila dell’ATS NoNeet, allineandosi alle disposizioni governative e regionali, in accordo con la Regione Puglia, dà il via alla Formazione a Distanza per i corsi del programma di Garanzia Giovani.

Corsi professionalizzanti rivolti ai giovani dai 16 e i 30 anni non ancora compiuti, che non studiano e non lavorano. Corsi che hanno l’obiettivo di formare le figure del nostro territorio affinché si possano affacciare al mondo del lavoro con consapevolezza e capacità.

Le lezioni potranno essere seguite da pc o tablet. Se necessario, per alcune fasce disagiate, verrà fornito gratuitamente il kit utile per seguire le lezioni. Inoltre i partecipanti al corso potranno ottenere un bonus di frequenza del valore massimo di €300.

I principali corsi formativi gratuiti erogati in modalità Formazione a Distanza saranno:

Social media

Competenze base per navigator

Visual merchandising

Progettazione, organizzazione e animazione di eventi

Segreteria e accoglienza turistica

Wedding planner

Spagnolo

Barman

Grafica fotografia e video editing

Informatica con rilascio di patente europea del computer

Inglese con rilascio di Certificazione Cambridge

Per maggiorii informazioni invia un messaggio Whatsapp al numero 3884977972