I.I.S.S. "G. Salvemini", la preside: «In questi giorni difficili siamo uniti più che mai»

Giorni di intenso lavoro all'I.I.S.S. "Gaetano Salvemini" di Fasano, presieduto da Maria Convertino.

L'intera comunità scolastica delle tre sedi Itet, Ipseoa e Ipsia, è impegnata nella didattica a distanza con l'obiettivo di mantenere, innanzi tutto, un contatto umano con gli studenti.

«In questi giorni molto difficili - dice la preside dell'IISS "G. Salvemini" di Fasano, Maria Convertino - siamo uniti più che mai, grazie al lavoro appassionato dell'intero corpo docente e del personale Ata. Sono orgogliosa di dirigere questo istituto scolastico che sta dando prova di enorme professionalità.

Stiamo vivendo una autentica tragedia dell'umanità - prosegue la preside Maria Convertino - ma se sappiamo riflettere, aiutarci e venirci incontro senza pregiudizi, senza pretese, riusciremo a venirne fuori migliori e più forti.

In qualità di professionisti della scuola - aggiunge la preside Maria Convertino - abbiamo il dovere di essere vicini e sostenere sul piano umano gli studenti e le loro famiglie. La didattica a distanza sta funzionando e sono sicura che i risultati saranno ampiamente positivi.

Sono sicura - conclude la preside Maria Convertino - che presto torneremo a guardarci negli occhi e a narrare del bellissimo lavoro degli studenti, dello staff dirigenziale, del team digitale, della segreteria, del personale Ata, di tutti i docenti e delle famiglie che si stanno impegnando per far funzionare la straordinaria macchina della solidarietà, non lasciando indietro nessuno. Un abbraccio a tutti voi».