L’incontro su "Le contrade di confine" è rinviato a data da destinarsi

In ottemperanza alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alle misure per il contenimento del contagio da coronavirus, tra le quali vi è la sospensione di assemblee, convegni e manifestazioni che prevedono assembramento di persone, si comunica che l'incontro sul tema: "Le contrade di confine" previsto per oggi, 5 marzo, organizzato dalla sezione di Fasano della Società di Storia Patria e dall'Associazione Pro Selva, è rinviato a data da destinarsi.