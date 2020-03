Volto noto della Rai al CiaiaLab per un evento dedicato al cinema!

Tutti coloro che hanno sempre sognato essere davanti alla cinepresa possono scoprire il fascino del mondo del set venerdì 6 marzo al CiaiaLab di Fasano dalle 18 alle 20!

In quest’occasione sarà proprio il volto noto del piccolo e grande schermo, l’attore della fiction cult “Tutti pazzi per amore” Fabrizio Buompastore, a farvi diventare protagonisti di un film!

Sarà lui a presentare, in un evento gratuito aperto a tutti gli appassionati del mondo del cinema, il nuovo corso in partenza a Fasano di RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA - organizzato dal CiaiaLab in collaborazione con l’Ass. Dante Alighieri - di cui lui sarà docente ma soprattutto mentore!

Un’occasione imperdibile per conoscere dal vivo un professionista del settore e strappargli anche qualche segreto del mestiere!

Ma non finisce qui: in questa giornata potrete vestire voi i panni dell’attore, diventando protagonisti: dopo aver visionato alcuni spezzoni di un film, infatti, sarete voi a ricrearli, aiutati dall’esperienza di chi della sua passione ne ha fatto un lavoro!

La partecipazione all’evento è GRATUITA!

Per aderire è sufficiente compilare il link: https://forms.gle/49R3mMCbJHZjdwX48

Scopri l’evento: https://facebook.com/events/s/tutti-pazzi-per-il-cinema/2685760678187837/?ti=ia