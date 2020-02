Pubblicato il bando del Premio Nazionale Narrativa Valerio Gentile

È stato pubblicato il bando dell’XXIII Edizione Premio Nazionale Narrativa Valerio Gentile.

Il Concorso, organizzato dal Centro Studi "Valerio Gentile" in collaborazione con Schena Editore, è riservato a opere di narrativa inedita in lingua italiana.

Sezione 1: Romanzo breve o raccolta di racconti a tema libero

Sezione 2: Racconto breve a tema libero

Possono partecipare autori italiani o di diversa nazionalità, che al 31/12/2019 abbiano un'età inferiore ad anni 30 per la Sezione 1 - Romanzo breve e raccolta di racconti, e un'età inferiore ad anni 25 per la Sezione 2 - Racconto breve.

Il romanzo breve, o la raccolta di racconti, dovrà avere una lunghezza non inferiore a 60 e non superiore a 80 cartelle (da 2000 battute ciascuna, compresi spazi bianchi).

Il racconto breve dovrà avere una lunghezza tra 5 e 10 cartelle (da 2000 battute ciascuna, compresi spazi bianchi).

Possono essere inviate più opere dello stesso autore.

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: Sezione 1

1° PREMIO

-Pubblicazione dell'opera nella Collana Pochepagine di Schena Editore

-20 copie del volume premiato

-Diploma di merito

-Libri Schena Editore

2° PREMIO

-Diploma di merito

-Libri Schena Editore

3° PREMIO

-Diploma di merito

-Libri Schena Editore

Sezione 2

1° PREMIO

Ai primi racconti classificati, e per un massimo di 12, raccolti in una antologia e pubblicati nella Collana Meridiana di Schena Editore, verranno assegnati i seguenti premi:

-3 copie dell'antologia pubblicata

-Diploma di merito

-Libri Schena Editore

La partecipazione al Concorso è completamente gratuita

Le opere dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2020 in unica copia cartacea, più una copia via email, e con firma autografa dell'autore, nome e cognome, fotocopia di un documento di identità, indirizzo completo, indirizzo email, numero telefonico e sinossi (solo per la Sezione 1).

Copia cartacea a

CENTRO STUDI "VALERIO GENTILE"

di Nicola Gentile

Via F.11i Rosselli, 61 - 72015 FASANO (BR

Tel. 348/4056218

Copia digitale a

info@schenaeditore.it - premio@valeriogentile.it

Si prega di specificare, nell'oggetto dell'email, se ci si candida alla sezione 1 (Romanzo Breve o raccolta di racconti) o alla sezione 2 (Racconto Breve).

Le composizioni inviate non saranno restituite. Quelle non pubblicate verranno raccolte in un supporto digitale che resterà a disposizione della biblioteca del Centro Studi Valerio Gentile".

Il giudizio della giuria è insindacabile: la stessa potrà decidere, in caso di testi di dubbio valore, di non assegnare il primo premio.

Diritti d'autore: la partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione alla pubblicazione dell'opera da parte di Schena Editore, nonché la cessione alla stessa Casa Editrice dei diritti di autore (relativi alla prima edizione) a titolo gratuito, a fronte delle copie omaggio ricevute all'atto della premiazione. Il rapporto tra autore ed editore sarà sancito da formale contratto di edizione.

Dichiarazione: ogni partecipante deve obbligatoriamente inviare, pena la non accetta-zione dell'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta nella quale, sotto la propria responsa¬bilità, dichiara che:

l'Opera inviata è INEDITA;

conosce il REGOLAMENTO del Concorso;

autorizza il trattamento dei dati (utilizzati solo ai fini del presente Concorso) ai sensi del GDPR 2016/679.

Autorizzazione di un genitore, se il partecipante è minorenne.

La Giuria per la sezione 1 è costituita dallo scrittore Cosimo Argentina, in rappresen¬tanza del Centro Studi "Valerio Gentile", da Paola Giannoccaro, in rappresentanza di Schena Editore, dal prof. Achille Chillà e dai giovani scrittori Vincenzo Lisciani Petrini e Giuliano Musoni, già vincitori del Premio "Valerio Gentile".

La Giuria per la sezione 2 è costituita da un gruppo di 10 studenti delle scuole seconda¬rie superiori di Fasano, coordinati dalla prof.ssa Mariella Muzzupappa.

La premiazione avverrà a Selva di Fasano (Br) nell'estate 2020.

Per ulteriori informazioni e per la richiesta dei volumi che hanno vinto le edizioni prece¬denti rivolgersi a:

Schena Service srls -Via Dell'Agricoltura, 63/65 - 72015 Fasano (BR) tel. 392.542.9365 o info@schenaeditore.it o www.schenaeditore.com .

Testimonial del Premio Nazionale di Narrativa "Valerio Gentile" Pupi Avati.