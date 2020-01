Open day straordinario all’Istituto d’Istruzione secondaria superiore “Salvemini”

L’Istituto d’Istruzione secondaria superiore “Salvemini”, per venire incontro alle numerose richieste, organizza un Open day straordinario domenica 26 gennaio dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per far conoscere la propria offerta formativa alle famiglie e agli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado, nelle tre sedi dell’Istituto.

Si ricordano gli indirizzi di studio dell’Istituto Salvemini:

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO PER LA GRAFICA E COMUNICAZIONE (Sede Via Attoma):

Amministrazione, Finanza e Marketing – Servizi Informativi Aziendali

Turismo

Grafica e Comunicazione (quinquennale)

Grafica e Comunicazione (sperimentale quadriennale)

Manutenzione e assistenza tecnica (elettrico e meccanico)

Enogastronomia e ospitalità alberghiera

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO (Sede Via Pacinotti, 1):

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI (Sede Via San Lorenzo):

In queste giornate sarà possibile visitare le sedi e i laboratori dell’Istituto sotto la guida di docenti e studenti e partecipare ad attività laboratoriali inerenti i vari indirizzi di studio.

Sarà inoltre offerto un servizio di assistenza per le iscrizioni all’anno scolastico 2020/21.