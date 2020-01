Torna per il quarto anno la "Notte Nazionale del Liceo Classico" al Da Vinci di Fasano

È giunta alla VI edizione la "Notte Nazionale del Liceo Classico", che nasce da un’idea di Rocco Schembra, docente presso il “Gulli e Pennisi” di Acireale, e si dimostra ancora una volta vincente. L'evento si svolgerà venerdì 17 gennaio dalle ore 18 alle ore 24 in ben 436 licei classici sparsi su tutto il territorio nazionale. Per l’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci”, diretto da Mariastella Carparelli, questo è il quarto anno di partecipazione, e le varie attività avranno luogo presso lo stesso liceo; coordinatrici del progetto sono le docenti Giorgia Lepore, Mariella Cupertino e Amelia Manfredi. L'obiettivo è quello di dimostrare che il curricolo classico è ancora colmo di vitalità e di studenti motivati, e che è possibile veicolare i contenuti e fare scuola in modo alternativo, senza però tralasciare quello tradizionale.

Dopo la rappresentazione dell’Antigone di Sofocle dello scorso anno, gli alunni di tutta la sezione classica porteranno in scena una rivisitazione di quattro miti tratti dalle "Metamorfosi" di Ovidio: Eco e Narciso, Apollo e Dafne, Deucalione e Pirra e Perseo e Andromeda. La prima drammatizzazione è prevista per le 20, con replica a partire dalle 22. Nell'intervallo, come di consueto, verrà allestito un banchetto di ristoro con cibi ispirati alla tradizione culinaria romana del periodo classico.

Assoluta novità di quest'anno sono i due laboratori: MitoLabor e AstroLabor, sul mito e sull'astrologia legata al mito, dedicati ai più piccoli. A tal proposito sono state coinvolte la scuola primaria di primo grado "Collodi" e quella secondaria di primo grado "Bianco-Pascoli". Le attività laboratoriali si svolgeranno con primo turno alle 18:15 e secondo alle 19:00.