La Pro Selva presenta il Calendarietto 2020

Sarà presentato oggi, 9 gennaio, alle ore 17,30 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano il calendarietto 2020 dell’Associazione Pro Selva che quest’anno festeggia i trenta anni di attività, in favore della promozione e tutela della collina silvana.

La 24^ edizione del calendarietto (formato 8x11 cm) che dal 1996 viene realizzato dal sodalizio presieduto da Petruzzi Rosanna Lozupone, quest’anno è dedicato ai progetti che la Pro Selva ha portato aventi in questi anni. Iniziative che sono riassunte nei dodici mesi del calendario: dal Minareto, la villa moresca simbolo della Selva e del sodalizio, il cui spazio esterno è stato gestito dalla Pro Selva, location di tante manifestazioni che ne hanno mostrato le potenzialità come contenitore culturale, all’intitolazione di strade e piazzettea personaggi simbolo della Selva; dall’impegno per conservare servizi (per esempio l’ufficio postale), agli itinerari di valorizzazione di chiese, ville, dimore, flora e ambiente; dalle iniziative per i più piccoli, alla piccola biblioteca libera; dalla festa dell’uva alla realizzazione della seduta panoramica presso la rotonda di Marianna la Varra, sino alla pubblicazione di volumi che narrano delle peculiarità della Selva.

Una grande varietà e quantità di iniziative che hanno animato le estati di adulti, bambini, residenti e villeggianti e che fanno scrivere a Paola Guarini nella introduzione del calendarietto “…se la Pro Selva non esistesse… bisognerebbe inventarla!”.

La presentazione del calendarietto, patrocinata dal Comune di Fasano, è affidata proprio alla giornalista Paola Guarini, mentre sono previsti i saluti dei rappresentanti della Pro Selva e dell’amministrazione comunale.