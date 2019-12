L'UTL presenta il nuovo volume “I Presepi del Chiostro-Pace Accoglienza Condivisione”

Oggi, domenica 22 dicembre, alle ore 18, nella propria sala convegni, l'Università del Tempo Libero “San Francesco d'Assisi” di Fasano presenta il nuovo volume “I Presepi del Chiostro-Pace Accoglienza Condivisione”, a cura di Palmina Cannone, Grafiche Ventrella.

Relatore: prof. Giovanni Cisternino, vicesindaco di Fasano. Interverrà l'assessore alla Cultura, dott.ssa Cinzia Caroli.

Animerà la serata Francesco Rotondo del Gruppo Folk “Egnathium”, che proporrà canzoni popolari della tradizione natalizia.

Il volume si presenta in una elegante veste tipografica. Raccoglie le foto straordinarie delle opere presepiali eseguite artigianalmente da artisti e maestri presepari e di quelle provenienti da preziose collezioni private, esposte nel Natale 2018, nella Mostra Internazionale “I Presepi del Chiostro” V edizione, curata magistralmente dalla locale Università. Nel volume, un capitolo, a firma del prof. Francesco Colacicco, è dedicato ai personaggi del presepe: origine, significato e simbologia. Un altro, dal significativo titolo “La famiglia: un presepe da disfare o un ambiente da riprogrammare?”, è firmato dalla counselor Silvia De Luca.

Il volume immerge il lettore in un'atmosfera di stupore e di pace. Fa risvegliare in ciascuno di noi il “fanciullino” pascoliano, che vive nel nostro cuore. Ci rimanda al Natale, festa della famiglia, in cui gli affetti predominavano. Ogni pagina del volume ci invita a riflettere sul miracolo del Bambinello. Miracolo d’amore che Egli, dalla sua greppia, rinnova ogni anno per noi. Ci riappropriamo dei sentimenti di pace e accoglienza, soffocati dall’odio predicato da falsi profeti. Il Divino Pargoletto sconfigge Caino, seminando Amore, il solo ad avere il potere di unire, abbattere muri, edificare grattacieli di fratellanza. Un libro da vivere, quindi, da regalare a tutti per augurare un Natale genuino, alleggerito di tutti gli orpelli consumistici.

La cittadinanza è invitata.