L'UTL di Fasano per la terza volta sul podio delle UTE pugliesi

Anche in questo nuovo Anno Accademico 2019/2020 la locale UTL si è classificata, per la terza volta, al primo posto nella Graduatoria della Regione Puglia, che comprende 49 UTE. Le ha sbaragliate con il suo Piano Formativo, che ha totalizzato ben 250 punti a fronte dei 155 conseguiti dalla seconda classificata. Piano formativo premiato dalla Commissione giudicatrice.

Un distacco notevole, a conferma della pluralità e dell'eccellenza dei Progetti proposti. L'UTL è una scuola di Educazione permanente, che investe sulla qualità, innovazione e professionalità. I corsi gratuiti rivolti alla comunità autoctona e non solo (ci sono corsisti che vengono da Monopoli, Polignano, Pezze, Ostuni, Brindisi, Locorotondo, Putignano, Taranto, Crispiano, Altamura, Matera ecc.) sono rivolti sia ai “nuovi anziani” che ai giovani. L'interazione con più persone di età anagrafica diversa aiuta a perfezionare gli stili di vita e le capacità cognitive. Inoltre, frequentano l'Università tante coppie trasferitesi a Fasano dal Nord o dal Centro, perché vi trovano una realtà di aggregazione che le fa sentire integrate nella nostra comunità.

Ricordiamo che nei sei anni di presidenza di Palmina Cannone l'Universitas fasanese si è classificata negli anni accademici 2015/16 e 2017/18 al secondo posto; e nel 2016/17, 2018/19 e 2019/2020 al primo, come innanzi riferito.

L'Università locale, ormai opera sul territorio a 360° anche nei giorni festivi e nella stagione estiva, collaborando in primis con l'Amministrazione comunale, con le associazioni locali, nazionali ed europee, e con le Scuole, principalmente con gli Istituti “Leonardo da Vinci” e “Gaetano Salvemini”. Inoltre l'UTL fasanese collabora con le Amministrazioni di Colleferro, Galatone, Crispiano con le quali è gemellata, e con il Consolato della Croazia.

«L’impegno è quello di investire sulla qualità, sull’innovazione, sulla professionalità – dichiara la presidente Palmina Cannone -. Sperimentiamo corsi nuovi con nuove discipline afferenti l’evoluzione e i bisogni della società odierna. Aspetti che necessitano di una lettura multipla; di un’opportuna interpretazione delle necessità degli anziani rapportate a quelle dei giovani; e di risposte articolate.

L’UTL - prosegue la Cannone - è una scuola di Educazione permanente, una grande famiglia, in cui si formano e socializzano soggetti di ogni fascia d’età, accumulando un “capitale sociale” di amicizie e rapporti, che si rivela proficuo a livello mentale, psicologico e interattivo. L’interazione con più persone di età anagrafica differente aiuta a essere fisicamente più attivi, a migliorare il benessere emotivo, a vivere stati d’animo positivi, a migliorare gli stili di vita e le capacità cognitive. I rapporti intergenerazionali sereni arricchiscono e facilitano la comunicazione e la condivisione”.

Quest’anno l’UTL sta offrendo un ventaglio di proposte in cui il socio è sempre il vero protagonista. Proposte miranti a rispondere in maniera specifica anche alle richieste individuali e collettive inespresse. I docenti e gli esperti, di acclarata competenza, si avvalgono di una metodologia idonea all’eterogeneità dei corsisti, con l’ausilio di filmati, libri, riviste, fotocopie, schede, lavagne. Ogni laboratorio, da quello musicale a quello di informatica, è esaurientemente attrezzato. L'Università è dotata di un’elegante Sala convegni della capienza di cento posti. La tematica ambientale accompagnerà i soci per tutto l’anno. Ognuno può essere Greta Thunberg. Si sta proponendo di: ridurre lo spreco del cibo; aumentare la produzione domestica di frutta e verdura; lasciare crescere i fiori selvatici; stilare progetti di re-wilding (rinaturalizzazione); rinselvatichire noi stessi, riscoprendo l'emozione di reimmergerci in un ecosistema rigenerato; visite guidate all'aperto; garantire agli alberi aria, acqua e suolo non inquinati; fermare l'anidride carbonica».

Soddisfatta la presidente che afferma con orgoglio: «Un successo che ripaga me, i miei più stretti collaboratori, i consiglieri, i docenti, e i soci, dell'impegno quotidiano profuso a servizio degli altri, per la diffusione della cultura. Siamo animati dalla gioia di dedicarci alla crescita della comunità, prescindendo dalla gratificazione personale».