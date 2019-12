Si è inaugurata venerdì, 13 dicembre 2019, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Fasano dott. Francesco Zaccaria e di Don Giorgio Pugliese, la mostra “fotoletteratia” realizzata dal sacerdote tedesco Klaus Honermann, presso il Museo della “Casa alla Fasanese”.

Uno straordinario ed intenso sguardo sulla luce, sui paesaggi e dentro l’ “essenza” della Puglia, reso possibile da scatti straordinari che ispirano l’ “amico tedesco”, innamorato della nostra terra, a scrivere anche poesie e pensieri taglienti e dolci sulla vita e sul cammino umano.

La mostra è anche, e soprattutto, l’occasione per sostenere - attraverso l’acquisto di un cofanetto regalo, contenente foto e poesie del sacerdote-artista -i ragazzi accolti nella “Fazenda de Esperanza”, una comunità diffusa in tutto il mondo rivolta alla cura delle dipendenze da alcol, droghe e ludo patie. Proprio in Puglia è presente, tra Fasano e Monopoli, una Fazenda affidata alle cure ed al lavoro infaticabile di Don Giorgio e della sua comunità parrocchiale.

La mostra è visitabile tutti i giorni nei seguenti orari 10,00-12,00 e 18,00-20,30 fino al 06/01/2020.