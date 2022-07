Presentazione del libro “Tutto a posto: 23 novembre 1980” dello scrittore Vito Palumbo

Si svolgerà mercoledì 20 luglio, alle ore 19:00, nella Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città, l’incontro organizzato dal Circolo della Stampa «Secondo Adamo Nardelli», con lo scrittore Vito Palumbo, autore del libro «Tutto a posto: 23 novembre 1980».

L’evento, patrocinato dal Comune di Fasano, vedrà la partecipazione dello stesso autore col quale dialogheranno l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli e la giornalista Paola Guarini.

L’appuntamento sarà introdotto, per un breve saluto istituzionale, dal sindaco Francesco Zaccaria.

Il libro traccia la storia di tre personaggi, tra gli altri, alle prese col devastante terremoto irpino di quel novembre di 42 anni fa. Emozioni, ansie, preoccupazioni ma, soprattutto, tanto impegno per non farsi sovrastare dall’immane tragedia.

«Nel ringraziare il Circolo della Stampa per avermi proposto di moderare questo incontro insieme a Paola Guarini – dice l’assessore Caroli - trovo che il lavoro di Palumbo sia davvero molto interessante ed estremamente arricchente: l'autore ci riporta, tra immagini e flashback, a quel novembre del 1980 in cui un terribile terremoto devastò le vite delle persone e mise in ginocchio un intero territorio. Fa da sfondo l'acqua e il nostro prezioso acquedotto. Un'opera quindi che mi ha molto entusiasmato e coinvolto soprattutto un punto di vista umano».