Al via “PUOI”: il programma di finanziamento di tirocini extracurriculari per ragazzi stranieri

È attivo il progetto nazionale PUOI, il programma finanziato da ANPAL Servizi, che promuove l’inserimento di ragazzi stranieri e migranti, nel contesto sociale e lavorativo del territorio, attraverso percorsi individualizzati finalizzati in tirocini extracurriculari retribuiti, dalla durata di 6 mesi.

Il progetto mette in relazione ragazzi e ragazze, cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in territorio nazionale, inoccupati o disoccupati e imprese presenti sul territorio, tra le quali possono figurare tutti i datori di lavoro di natura pubblica e privata in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale che possano ospitare tirocinanti. Le aziende interessate potranno esprimere la propria adesione inviando una mail a info@dasep.it oppure chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 0808760033.

Il contributo economico, che spetterà ad entrambe le parti, sarà interamente sovvenzionato da ANPAL Servizi, e corrisponde ad un’indennità di 3000€ per i tirocinanti, e a un contributo di 600€ per le aziende ospitanti.

Si tratta di una grande opportunità di inclusione sociale e lavorativa per i ragazzi, che potranno scegliere di svolgere l’esperienza lavorativa in qualsiasi settore, nonché di un’occasione di integrazione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Agenzia ANPAL Dasep di Fasano.