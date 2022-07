Presentazione del corso «Slow Luxury Tourism And Hospitality Management» organizzato dall’ITS

Si svolgerà oggi, mercoledì 13 luglio, alle ore 18:00 nella sala di rappresentanza di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione del corso «Biennio Di Alta Specializzazione Its - Slow Luxury Tourism And Hospitality Management», organizzato dalla Fondazione «Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per lo Sviluppo dell’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato».

Il percorso di alta specializzazione «Slow Tourism and Hospitality Management» si propone di formare figure professionali in grado di collaborare nei team delle imprese turistico-ricettive di eccellenza, interpretando la scienza e l’arte e dell’ospitalità attraverso la produzione di servizi personalizzati e di elevato standard

Interverranno il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi e la presidente della Fondazione ITS Turismo di Puglia, Prof.ssa Giuseppa Antonaci.