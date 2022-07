[EVENTO RINVIATO] Gabriella Genisi presenta “Terrarossa” a “LibriAmo…tra gli ulivi!”

[AGGIORNAMENTO]

L’appuntamento di “LibriAmo…tra gli Ulivi”, la rassegna organizzata dal Mondadori Point di Fasano, a Masseria San Giovanni, con la scrittrice barese Gabriella Genisi, è rinviato ad agosto per sopraggiunti motivi familiari della stessa.

La nuova data sarà successivamente fissata per il prossimo mese.

Prosegue a Masseria San Giovanni il ciclo di incontri della seconda edizione della rassegna letteraria “LibriAmo…tra gli ulivi”, fortemente voluta dall’imprenditrice Laura De Mola e organizzata dal Mondadori Point di Fasano. Dopo lo strepitoso successo di Mara Venier nella serata di ieri, si terrà questa sera, martedì 12 luglio, alle ore 19.00, l’incontro con la scrittrice barese Gabriella Genisi.

L’autrice, diventata famosa al grande pubblico per il ciclo di romanzi di Lolita Lobosco, giunge a Fasano con il nono romanzo della serie, “Terrarossa” (edito Sonzogno), accompagnata dalla giornalista di Telenorba, Maria Liuzzi, che dialogherà con lei nel corso della serata.

Di seguito la sinossi del libro:

“Bari, primi giorni di agosto. Mentre Lolita Lobosco cerca di godersi le ferie, nella rimessa dell'azienda agricola Terrarossa viene ritrovato il cadavere di Suni Digioia, giovane imprenditrice, attivista per i diritti dei braccianti ed ecologista convinta. Sul portone d'ingresso, scritta a lettere scarlatte, campeggia la frase: «Entrate, mi sono impiccata.» Ma la pista del suicidio, da subito la più battuta, non convince affatto la commissaria Lobosco, che torna in servizio decisa a vederci chiaro. Quando l'autopsia conferma che la ragazza è stata strangolata, la sua vita privata viene rivoltata come un calzino: era troppo bella, libera e indipendente per non suscitare invidie e maldicenze. Lolita, però, non si accontenta dei pettegolezzi e non esita a immergersi nelle acque torbide del caporalato per cercare di far affiorare la verità.”